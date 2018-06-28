علاء فكري: القطاع العقاري انتعش بعد ثورة 30 يونيو

قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية ان الوضع الاقتصادى فى مصر منذ عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٣ كان وضعا ليس فقط يستحيل معه وجود اى فرص للاستثمار ولكن يصعب معه وجود أى فرص للحياة بشكل طبيعى وآمن بسبب الظرف السياسى.



وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان ثورة ٣٠ يونيو ساهمت فى احداث حالة من الاستقرار السياسى والامن ارتبط بها زيادة فى الاستثمار بشكل عام والاستثمار العفارى بشكل خاص الذى شهد حالة من الرواج الكبير خلال الفترة الماضية .



وأشار الى ان القطاع العقارى يحتاج الى خروج حزمة من القوانين التى تنظم عمله الفترة القادمة والتي سبقنا فيها الكثير من دول المنطقة والتى ينتظر ان تساهم فى تحقيق طفرة فى القطاع العقارى باعتبارها قوانين منظمة للسوق .