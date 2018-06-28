نائب رئيس جامعة المنيا: 90٪ من مشاكل المجتمع فى المحليات

اختتمت جامعة المنيا فعاليات"اللقاءات التوعوية لتنمية الوعى بالمحليات" التى نظمتها إدارة الاتحادات والأسر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بالتعاون مع "إدارة التعليم المدنى" بوزارة الشباب والرياضة وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام.



حاضر اللقاء الختامى، "الدكتور مصطفى عبد النبى" متحدثًا عن المحليات وتعريفها بأنها علاقة مباشرة وتشابكية بين الدولة ومؤسساتها وأفراد المجتمع، مما يستلزم قيام كل منا بدوره تجاه الآخر ومعرفة حقوقه وواجباته والالتزام بالقوانين والقواعد التى يقرها الدستور.



مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص علي مواد من شأنها معالجة مشاكل المحليات التى قد تمثل 90% من مشاكل مصر، ومؤكدًا لطلاب الجامعة بأنهم أمل مصر وقادرون على تغييرها للأفضل باتباعهم للقوانين والتزامهم به، وتوعية الآخرين بترك المخالفات التى تكون سببًا فى مشاكل المحليات.



حضر اللقاء، عماد محمد زكى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ووليد عبد القوى، مدير إدارة الاتحادات والأسر، وعددًا من طلاب الجامعة.



وتجدر الإشارة بأنه تضمن اللقاءين السابقين للقاء الختامى العديد من الموضوعات ومنها فلسفة المحليات ودورها، والفرق بين الاجهزة التنفيذية والأجهزة الشعبية، وظائف المجالس المحلية والدور المنوط تأديته من خلالها وآليات تنفيذها، واختصاصاتها والأدوار المنوطة والواجبة على أفراد المجتمعات تجاهها، بالإضافة إلى التعريف بالمجتمع المحلى وأهدافه.