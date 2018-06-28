الفيحاء السعودي يضم متعب النجراني مهاجم نادي الخليج

أنهت إدارة نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم ،اليوم الخميس، إجراءات التعاقد مع متعب سالم النجراني مهاجم نادي الخليج بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.



وجرت مراسم توقيع العقد، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش.



وسبق لـ النجراني تمثيل القادسية قبل أن ينتقل إلى الخليج، واستطاع تسجيل 10 أهداف للخليج خلال الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

