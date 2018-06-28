ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

الفيحاء السعودي يضم متعب النجراني مهاجم نادي الخليج

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:43 م
صدى البلد
أنهت إدارة نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم ،اليوم الخميس، إجراءات التعاقد مع متعب سالم النجراني مهاجم نادي الخليج بعقد احترافي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وجرت مراسم توقيع العقد، بحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم محمد الدهش.

وسبق لـ النجراني تمثيل القادسية قبل أن ينتقل إلى الخليج، واستطاع تسجيل 10 أهداف للخليج خلال الموسم الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

موضوعات متعلقة

الفيحاء السعودي يتعاقد مع عبد المجيد الرويلي

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن جدول مباريات كأس ولي العهد

الفيحاء السعودي يتعاقد مع حسن معاذ لموسمين

الفيحاء السعودي يتعاقد مع الحارس فهد الشمري

نادي الإمارات يتعاقد مع الأرجنتيني ليتو لموسم واحد

الدوري السعودي.. نايف هزازي ينتقل للتعاون لمدة موسم

ترشيحاتنا

تم إعدامه بـ90 رصاصة .. لعدم أخذ إذن الزعيم كيم يونج أون

غدا.. تشييع جنازة مدحت مرسي من المعادي

وهبي الخزري يضيف ثاني أهداف تونس فى مرمى بنما .. فيديو وصور

عاجل.. انطلاق مباراة تونس وبنما بث مباشر

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. صور

شوبير لـ حسين الشحات: اللي عملته على تويتر غلط وعيب

مجدي عبدالغني يكشف كواليس استقالته وانضمامه إلى نادى الأهرام

تعرف على الهيكل الفني والإداري لنادي الأهرام

دينا مشرف تحصد ذهبية تنس الطاولة بدورة البحر الأبيض المتوسط

رسميا.. خليفة حفتر يعلن تحرير مدينة درنة بالكامل من قبضة داعش

ريال مدريد يقرر تخفيض الشرط الجزائي فى عقد كرستيانو رونالدو

نجمات ضربن الرقم القياسي في عدد الزيجات.. أبرزهن دينا وغادة عبد الرازق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. صور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

فيديو

ياسر جلال لـ منى الشاذلي: الحاجات دي مبتطلعش غير للغاليين.. فيديو
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
ياسر جلال: محمد رياض يستغل صداقتنا بسبب أكلة أم علي
صلاح فضل: تطوير التعليم مشروط بتوفير الميزانية الكافية
صلاح فضل: الإخوان ضد الحريات ويريدون فرض وصاية على المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟