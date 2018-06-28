صلاح فضل: الإخوان ضد الحريات ويريدون فرض وصاية على المصريين

قال الناقد والمفكر الكبير صلاح فضل، إن جماعة الإخوان كانت تضغط على الحريات وتعمل على خفض سقفها، لأن مبدأ الطاعة والرأي الواحد مقدس لديهم وبالتالي اقترحت وثيقة الحريات التي تشمل حرية العقيدة والبحث العلمي والرأي والتعبير والإبداع الأدبي والفني، وكان إصدارها نصرا عظيما عقب الموافقة عليها بمشقة بالغة.



وأضاف " فضل " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تلك الجماعة تحاول فرض وصاية وإعلان سيادة فكرية على الشعب المصري لتنفيذ مخططاتهم والوصول للحكم، وذلك ما حاولت تفاديه في وثيقة حقوق المرأة.



وتابع قائلا: "طالبت الجماعة بإبطال قانون الخلع وإلزام المرأة بالحجاب وغيرها من محاولات تقييد حرية المرأة في محاولة لإعادة المرأة للعصور الوسطى".



وأردف: عقب مطالبة الرئيس السيسي بضرورة تجديد الخطاب الديني عقدنا عدة اجتماعات مطولة لدراسة وثيقة تجديد الخطاب الديني وقدمت ثلاث صياغات لها بها الخيارات المختلفة.

