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أخبار البلد

5 معلومات عن طارق فوزي.. الرئيس الجديد للمصرية للمطارات

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:45 م
اللواء طيار طارق
اللواء طيار طارق فوزى
نورهان خفاجي
أصدر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، قرارا بتعيين اللواء طيار طارق فوزى رئيسا للشركة المصرية للمطارات، خلفًا للطيار محمد سلام مصيلحى، الرئيس السابق للشركة.

وإليك أبرز المعلومات عن اللواء طيار طارق فوزى الرئيس الجديد للشركة المصرية للمطارات.

- لواء طيار شغل منصبا بالقوات الجوية.
- تدرج في العديد من المناصب القيادية بالشركة المصرية للمطارات والقابضة للمطارات والملاحة الجوية.
- شغل منصب رئيس قطاع الموارد البشرية والتنمية الادارية وشئون العاملين في الشركة القابضة للمطارات.
- شغل منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمصرية للمطارات.
- له خبرات واسعة في تطوير المطارات المصرية بتدرجه في المناصب القيادية العديدة.

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