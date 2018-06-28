وزير الدولة للشئون البرلمانية الألماني يشيد بالإصلاح الاقتصادي والسياسي بمصر



وأشاد بما تشهده مصر حاليًا من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، التى جاءت بفضل توافر الإرادة للقيادة المصرية مُمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أشاد الوزير الألمانى بما جاء فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخير أمام مجلس النواب من تأكيد على أن مصر دولة تتسع للجميع، وهو ما أعطى إشارات ايجابية للجميع ببداية عهد جديد، وبناءً على كل هذه المعطيات فإن الدولة الألمانية تشجع استثماراتها فى مصر للاستفادة من ما تم انجازه من اصلاح، والمناخ الاجتماعى الذى يشهد تحسنًا كبيرًا بفضل سياسات القيادة الحكيمة.



وتقدم الوزير الألمانى بالشكر إلى مصر لتشجيعها لمنتخب بلاده خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم الحالية، وأكد أن هذا التشجيع المصرى للفريق الألمانى ما هو إلا نتاج علاقات صداقة ومحبة بين شعبى البلدين، ودعا الشعب المصرى إلى الفخر بالمشاركة فى بطولة كأس العالم أيًا كانت النتيجة.



جاء هذا اللقاء خلال احتفالية اقامتها السفارة المصرية بالمانيا للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، حيث حضر اللقاء الدكتور عبدالعال والوفد البرلمانى المرافق له، وسفير مصر فى المانيا، واعضاء السفارة المصرية، والوزير الألمانى.

أعرب وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الخارجية الألمانية نيلز أنن، عن سعادته بلقاء الدكتور علي عبد العال، مؤكدًا أن زيارته إلى ألمانيا جاءت فى الوقت المناسب لتعطى المزيد من الزخم للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنها تعتبر فرصة هامة للحوار والتعاون بين الجانبين.