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ياسر جلال: محمد رياض يستغل صداقتنا بسبب أكلة أم علي

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:58 م
صدى البلد
أسامة علي
كشف الفنانان ياسر جلال ومحمد رياض عن صداقتهما الحقيقية خارج الفن حيث قال رياض إنهما أصدقاء منذ دراستهما سويا بمعهد التمثيل.

وأضاف محمد رياض خلال استضافته ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، أنه دائما ما يقضي أوقات فراغه مع ياسر جلال وبالأخص خلال مشاركتها الأعمال سويا.

وأوضح ياسر جلال أنه خلال تصوير فيلم كرامة كان محمد رياض كان يستغل صداقتهما فى طلب حلويات "ام على " من غرفته، لافتا إلى أن أعضاء الخدمة بالفندق كانوا أصدقائه "جلال" للغاية و يكرموه عند طلبه "أم على" على عكس محمد رياض الذى كان يتعاملون معه كباقي المقيمين بالفندق.

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