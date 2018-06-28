ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 85 حالة غش فى امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:56 م
ضبط 85 حالة غش فى
ضبط 85 حالة غش فى امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا
ايمن رياض
تفقد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح، امتحانات برنامج كلية الحقوق بالتعليم المفتوح، للتأكد من انتظام العملية الامتحانية.

وشدد الدكتور "أبو المجد" خلال جولته على المراقبين والملاحظين بتوفير الأجواء الملائمة للدارسين لآداء امتحاناتهم، وعدم السماح لهم بدخول لجان الامتحانات بالتليفون المحمول منعًا لحدوث أية حالات غش، مضيفًا بأن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القواعد المنظمة للامتحانات ولا تسمح بأى تجاوزات؛ وذلك للإرتقاء بالتعليم المفتوح وتأهيل الخريجين فى مختلف المجالات لسوق العمل.

وأشار الدكتور "مصطفى عبد النبى" بأنه تم ضبط 85 حالة غش بكلية الحقوق، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتجارة بنظامى التعليم المفتوح، والتعليم الالكترونى المدمج وتم تحويلها للتحقيق لتوقيع العقوبات عليها.

ترشيحاتنا

منتخب المغرب يقدم احتجاجا بسبب أخطاء التحكيم في كأس العالم

البطاريق تصل مدينة الجليد بالقاهرة فى أول تجربة تعليمية.. فيديو وصور

فخر الدين يوسف يتعادل لمنتخب تونس أمام بنما .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ثروت راغب: إنتاج نور يفوق ظهر ويصل لـ 10 مليارات قدم مكعب غاز

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

الخارجية الروسية توجه رسالة قوية لـ CNN بسبب محمد صلاح

قرار جمهوري بتعيين 407 وكلاء للنائب العام

مفاجأة .. بن علي يعاني الفقر ويريد المثول أمام القضاء التونسي

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

فرج عامر يعلن تفاصيل صفقة سموحة الجديدة

دينا مشرف تحصد ذهبية تنس الطاولة بدورة البحر الأبيض المتوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. صور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

فيديو

ياسر جلال لـ منى الشاذلي: الحاجات دي مبتطلعش غير للغاليين.. فيديو
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
ياسر جلال: محمد رياض يستغل صداقتنا بسبب أكلة أم علي
صلاح فضل: تطوير التعليم مشروط بتوفير الميزانية الكافية
صلاح فضل: الإخوان ضد الحريات ويريدون فرض وصاية على المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟