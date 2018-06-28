ضبط 85 حالة غش فى امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

تفقد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح، امتحانات برنامج كلية الحقوق بالتعليم المفتوح، للتأكد من انتظام العملية الامتحانية.



وشدد الدكتور "أبو المجد" خلال جولته على المراقبين والملاحظين بتوفير الأجواء الملائمة للدارسين لآداء امتحاناتهم، وعدم السماح لهم بدخول لجان الامتحانات بالتليفون المحمول منعًا لحدوث أية حالات غش، مضيفًا بأن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القواعد المنظمة للامتحانات ولا تسمح بأى تجاوزات؛ وذلك للإرتقاء بالتعليم المفتوح وتأهيل الخريجين فى مختلف المجالات لسوق العمل.



وأشار الدكتور "مصطفى عبد النبى" بأنه تم ضبط 85 حالة غش بكلية الحقوق، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتجارة بنظامى التعليم المفتوح، والتعليم الالكترونى المدمج وتم تحويلها للتحقيق لتوقيع العقوبات عليها.

