ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

هيثم طوالة: ثورة 30 يونيو أعادت العزة والكرامة للمصريين

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:05 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكدت جبهة شباب الصحفيين أن ثورة 30 يونيو أعادت العزة والكرامة وشريان الحياة للمصريين وأنها الثورة الحقيقية الغير ملوثة بالعملاء والخونة وبائعي الأوطان والتي خرج فيها ملايين الشرفاء في كل ميادين مصر رافضين حكم الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى لبيع وتقسيم مصر وتسليمنا تسليم أهالي لمن يدفع أكثر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ البلاد وحمى ثورة المصريين بقوة وعزيمة الأبطال حفاظا على مصر التي خطفها المتآمرين في غفلة من الزمان.

وأضاف طوالة أن 30 يونيو ثورة شعب وحكاية وطن رفض أبنائه الخضوع والاستسلام لجماعة إرهابية خائنة حيث قدم المصريين ملحمة وطنية خالصة ومخلصة للبلاد بطرد الشرذمة الضالة من الذين استغلوا الدين في إنهاء مصالحهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للوطن، أشار رئيس الجبهة إلى أن شعب مصر العظيم قدم رسالة ودرسا قويا رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.

وطالبت الجبهة جموع المواطنين باستلهام روح 30يونيو وتجديد مساندة الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة البطل عبد الفتاح السيسي الذي حمل كفنه على يده من أجل مصر وشعبها المناضل ولولا حكمته وقوته وعشقه لتراب مصر لعم الخراب والدمار وانقسمت المنطقة العربية وليست مصر فقط، وكنا مثل أشقائنا في سوريا وليبيا واليمن من أصحاب ثورات الخريف العربي.

ترشيحاتنا

بلجيكا تتقدم بالهدف الأول أمام إنجلترا فى كأس العالم 2018.. فيديو

غدا.. تشييع جنازة مدحت مرسي من المعادي

ياري مينا يعادل يعادل رقم خميس رودريجز فى تسجيل الاهداف

شاهد .. الملك عبد الله وولي العهد في مناورة بالذخيرة الحية

بالأسماء .. وزير الطيران يصدر حركة تغييرات واسعة

رسميا .. انتهاء أزمة عبدالله السعيد مع الزمالك

8 معلومات عن الطيار أحمد عادل الرئيس الجديد لـ القابضة للطيران

حسين الشحات يتصدر قائمة تويتر بعد تصريحاته الاخيرة

الخارجية الروسية توجه رسالة قوية لـ CNN بسبب محمد صلاح

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات زيادة رسوم تنمية موارد الدولة

ثروت راغب: إنتاج نور يفوق ظهر ويصل لـ 10 مليارات قدم مكعب غاز

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. صور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

فيديو

ياسر جلال لـ منى الشاذلي: الحاجات دي مبتطلعش غير للغاليين.. فيديو
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
ياسر جلال: محمد رياض يستغل صداقتنا بسبب أكلة أم علي
صلاح فضل: تطوير التعليم مشروط بتوفير الميزانية الكافية
صلاح فضل: الإخوان ضد الحريات ويريدون فرض وصاية على المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟