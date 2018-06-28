هيثم طوالة: ثورة 30 يونيو أعادت العزة والكرامة للمصريين

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن ثورة 30 يونيو أعادت العزة والكرامة وشريان الحياة للمصريين وأنها الثورة الحقيقية الغير ملوثة بالعملاء والخونة وبائعي الأوطان والتي خرج فيها ملايين الشرفاء في كل ميادين مصر رافضين حكم الجماعة الإرهابية التي كانت تسعى لبيع وتقسيم مصر وتسليمنا تسليم أهالي لمن يدفع أكثر.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة ذكرى الثورة المجيدة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ البلاد وحمى ثورة المصريين بقوة وعزيمة الأبطال حفاظا على مصر التي خطفها المتآمرين في غفلة من الزمان.



وأضاف طوالة أن 30 يونيو ثورة شعب وحكاية وطن رفض أبنائه الخضوع والاستسلام لجماعة إرهابية خائنة حيث قدم المصريين ملحمة وطنية خالصة ومخلصة للبلاد بطرد الشرذمة الضالة من الذين استغلوا الدين في إنهاء مصالحهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للوطن، أشار رئيس الجبهة إلى أن شعب مصر العظيم قدم رسالة ودرسا قويا رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.



وطالبت الجبهة جموع المواطنين باستلهام روح 30يونيو وتجديد مساندة الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة البطل عبد الفتاح السيسي الذي حمل كفنه على يده من أجل مصر وشعبها المناضل ولولا حكمته وقوته وعشقه لتراب مصر لعم الخراب والدمار وانقسمت المنطقة العربية وليست مصر فقط، وكنا مثل أشقائنا في سوريا وليبيا واليمن من أصحاب ثورات الخريف العربي.