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كأس العالم

الأهلي يهنئ دينا مشرف بذهبية البحر المتوسط

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:53 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، التهنئة لـ«دينا مشرف»، لاعبة تنس الطاولة بالنادي، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، خلال منافسات اليوم, الخميس.

حققت «مشرف» الميدالية الذهبية، بعد تغلّبها على اللاعبة الصينية، لاعبة مونكو الفرنسي، في إنجاز يعد الأول من نوعه للاعبة مصرية وعربية في الخمسين عامًا الأخيرة.

وأكّد «مرجان»، أن ما قدمته لاعبة الأهلي من إنجاز باسم مصر، هو أمر غير مسبوق، ودخلت به أفاقًا جديدةً بلعبة تنس الطاولة المصرية والعربية في البطولات والمحافل الدولية، لاسيما وأن «دينا» من أمهر اللاعبات العرب والأفارقة.

ونجحت دينا مشرف، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، في التتويج بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز على بطلة موناكو في المباراة النهائية 4-1.

ومن جانبه، أعرب أشرف عبدالفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الضخم الذي حققته دينا مشرف، بفوزها بذهبية تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط، وقال: "دينا لاعبة متميزة جدًا. وبذلت في الفترة الأخيرة جهودًا كبيرةً، لدرجة أنها ضحّت بكل فرص العمل التي أتيحت لها، بعد تخرجها من الجامعة، وفضلت تفرغها للعبة".

وواصل رئيس جهاز تنس الطاولة بالأهلي كلامه، قائلا: "ذهبية تنس الطاولة للسيدات في ألعاب البحر المتوسط إنجاز عظيم وغير مسبوق. لم نره على الأقل في آخر 50 عامًا. فلم يسبق لأي لاعبة مصرية أن حققت هذا الإنجاز من قبل، في ظل السيطرة المعروفة لكبار اللعبة في العالم".

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