ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

5 معلومات عن أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجوي الجديد

الخميس 28/يونيو/2018 - 09:55 م
المهندس أحمد فوزي
المهندس أحمد فوزي
نورهان خفاجي
أصدر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، قرارا بتعيين المهندس أحمد فوزى عبد العظيم رئيسا لمجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى، خلفًا للمحاسب مجدى اسحاق، الرئيس السابق للشركة.

وإليكم أبرز المعلومات عن المهندس أحمد فوزى عبد العظيم الرئيس الجديد لمجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

- شغل منصب مساعد لرئيس مجلس اِدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية.
- عين رئيسا للقطاع الهندسي بالشركة المصرية للمطارات.
- له خبرات هندسية واسعة في تطوير وتنفيذ المطارات.
- كان له مساهمات في تطوير وتنفيذ مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب.
- شغل منصب نائب رئيس الشركة المصرية للمطارات.

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني يكشف كواليس استقالته وانضمامه إلى نادى الأهرام

فرج عامر يعلن تفاصيل صفقة سموحة الجديدة

دينا مشرف تحصد ذهبية تنس الطاولة بدورة البحر الأبيض المتوسط

رسالة عبدالله السعيد لمجلس الزمالك بعد إنتهاء أزمته

بث مباشر من موقع إطلاق النار في أنابوليس الأمريكية

ثروت راغب: إنتاج نور يفوق ظهر ويصل لـ 10 مليارات قدم مكعب غاز

رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون

فخر الدين يوسف يتعادل لمنتخب تونس أمام بنما .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

نجمات ضربن الرقم القياسي في عدد الزيجات.. أبرزهن دينا وغادة عبد الرازق

البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

الاتحاد الألماني يعتذر لجماهيره ويشكر المكسيك والسويد وكوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. صور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

فيديو

ياسر جلال لـ منى الشاذلي: الحاجات دي مبتطلعش غير للغاليين.. فيديو
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
ياسر جلال: محمد رياض يستغل صداقتنا بسبب أكلة أم علي
صلاح فضل: تطوير التعليم مشروط بتوفير الميزانية الكافية
صلاح فضل: الإخوان ضد الحريات ويريدون فرض وصاية على المصريين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟