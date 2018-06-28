5 معلومات عن أحمد فوزي رئيس ميناء القاهرة الجوي الجديد

أصدر الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، قرارا بتعيين المهندس أحمد فوزى عبد العظيم رئيسا لمجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى، خلفًا للمحاسب مجدى اسحاق، الرئيس السابق للشركة.



وإليكم أبرز المعلومات عن المهندس أحمد فوزى عبد العظيم الرئيس الجديد لمجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى.



- شغل منصب مساعد لرئيس مجلس اِدارة الشركة المصرية للمطارات للشئون الفنية.

- عين رئيسا للقطاع الهندسي بالشركة المصرية للمطارات.

- له خبرات هندسية واسعة في تطوير وتنفيذ المطارات.

- كان له مساهمات في تطوير وتنفيذ مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب.

- شغل منصب نائب رئيس الشركة المصرية للمطارات.

