صلاح فضل: تطوير التعليم مشروط بتوفير الميزانية الكافية

قال الناقد والمفكر صلاح فضل، إننا لدينا مئات الطلاب في المنظومة التعليمية، لديهم ضعف في اللغات الأجنبية والمعرفة العلمية وضعف في المعرفة الدينية، ونحتاج إلى أن يكون التخصص الديني قاصرا على كليات البحث العلمي .



وأشار " فضل " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، إلى ضرورة إحداث اندماج تدريجي دقيق لتلك المستويات التعليمية وانفتاح بعضها على بعض.



وتابع: "نحتاج إلى إحداث تغيير في العقلية التي تدير عملية التعليم .. وهناك تحد اقتصادي للتعليم، فإذا نقصت مخصصات التعليم عن العام الماضي لا يمكن أن يوضع لتطوير التعليم الأولوية، لأننا في حاجة إلى تدريب المعلمين وإنشاء مدارس وميكنة نظم التعليم".

