مصرع طفلة وإصابة والدها فى حادث مرورى فى نقادة

لقيت طفلة مصرعها و أصيب والدها بإصابات خطيرة فى حادث تصادم دراجة نارية مع عربة كارو بقرية البحرى قامولا التابعة لمركز نقادة.



تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بوقوع حادث تصادم بين عربة كارو و دراجة نارية بقرية البحرى قامولا، نتج عنها مصرع آية أحمد سعدالله 14 عام، و إصابة والدها أحمد سعدالله يوسف بكسر فى العمود الفقرى.



و دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إسعاف، حيث تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، فيما تم نقل والدها المصاب إلى مستشفى القرنة المركزى.