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كأس العالم

منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور

الخميس 28/يونيو/2018 - 10:00 م
مباراة بنما وتونس
مباراة بنما وتونس
يسري غازي
حقق منتخب تونس فوزا معنويا على نظيره منتخب بنما بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الثالثة ضمن المجموعة السابعة بملعب سارانسك فى نهائيات مونديال روسيا ليودع الفريقان كأس العالم.

أحرز ثنائية نسور قرطاج فخر الدين يوسف ووهبى الخزرى فيما سجل هدف بنما الوحيد خوزى لويس.

ونجح منتخب بنما فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 33 عقب تسديد خوزى لويس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصطدم فى ظهر أحد مدافعى نسور قرطاج وتتحول لتسكن شباك الحارس.

وتلقى فخر الدين بن يوسف تمريرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسددها مهاجم نسور قرطاج فى شباك المنتخب البنمي فى الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 63 تلقى وهبى الخزرى تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء سددها قوية فى شباك مرمى الحارس البنمى معلنا الهدف الثانى لمنتخب نسور قرطاج.

منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور
منتخب تونس يهزم بنما بثنائية ويودعان المونديال .. فيديو وصور

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