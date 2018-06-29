ابنة بورسعيد الثانية على الجمهورية في الدبلوم الفني لصدى البلد: كنت أستيقظ من الفجر للمذاكرة.. وضعت المركز الأول أمام عيني.. وأسعى لأن أكون أستاذة جامعية.. فيديو

ندى السيد:

- أيقظتني أمي اليوم على زغاريد وهى تصرخ من الفرحة

- تفوقي يرجع بعد توفيق ربنا لدعم والدي وشقيقته ومديرة مدرستي

- وضعت منذ بداية العام المركز الأول جمهوريا هدفا لي

- سأواصل تفوقا إن شاء الله في كلية تجارة لأكون معيدة ودكتورة جامعية

- الفرحة مش سايعاني و الحمد لله على كل ما وصلت إليه



رصدت عدسات صدى البلد فرحة ندى السيد حسني ابنة محافظة بورسعيد والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الدبلوم الفنى.



وشددت ندى على أن تفوقها يرجع بعد فضل المولى عز وجل إلى دعم والدها ووالدتها وشقيقتيها مؤكدة أنهم جميعا بذلوا قصاري الجهود لتوفير الجو النفسي ومتابعتها اولا بأول حتي تحقق هدفها، وتابعت «امي ايقظتنى اليوم على زغاريد وهى تصرخ من الفرحة وتخبرني انى تربعت علي المركز الثاني والحمد لله».



وتابعت والفرحة تسبق كلماتها: «أشكر ايضا مديرة مدرستى الحالية استاذة أمل رمضان والمدير السابق الأستاذ أحمد بخيت ، وأشكر معلميني استاذه انجي متولي وأستاذ علاء متولي وأستاذ فهمي وأستاذ محمد المنسي لانهم جميعا آمنوا بي ومدوني بكل خبراتهم ودوما كانوا يقولون لي من العام الماضي «ستتربعين على أوائل الجمهورية باصرارك وتفوقك ».



وقالت ندي: «الفرحة مش سيعاني و الحمد لله على كل ما وصلت إليه حققت حلمي في تشريف عائلتي و محافظتي الغالية بورسعيد التي اعشقها »، وأوضحت ندى انها وضعت هدف امام عينيها منذ بداية العام الماضي وهو أن تكون الأولي على الجمهورية في شهادة الدبلوم الفنى.



وأكدت ندي حسني والفرحة تسيطر على انفعالتها أنها كانت منذ بداية العام الدراسي تحرص على مذاكرة دروسها اولا باول بمجرد رجوعها من المدرسة وانتهاء اليوم الدراسي.



واستكملت: «كنت حريصة ايضا في أيام الاجازة على مذاكرة ما درسته في الاسبوع كله في المدرسة وكنت استيقظ من الفجر سأستمر في طريق هدفي وأحلامي وسألتحق ان شاء الله بكلية التجارة ».



وتابعت: «احلم أن اتفوق في كلية التجارة كما شرفت بورسعيد وعائلتي الان ، وأصبح معيدة في الكلية في المستقبل ثم أسجل رسالة الماجستير وبعد ذلك الدكتوراة لاصبح استاذة جامعية في كلية التجارة ».



يذكر ان الطالبة ندى السيد حسني بمجموع 98.6 بالمائة لتصبح الثانية على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية.