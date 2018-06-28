ياسر جلال لـ منى الشاذلي: الحاجات دي مبتطلعش غير للغاليين.. فيديو

عبر الفنان محمد رياض عن سعادته البالغة بسبب استضافة الاعلامية منى الشاذلى له قائلا "شرف ليا اكون موجود مع حضرتك انا سعيد جدا جدا".



فيما عبر الفنان ياسر جلال عن سعادته البالغة أيضا خلال استضافته ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، تقديم الاعلامية منى الشاذلى، قائلا: "عايز اقول بس حاجة فى البداية الحاجات النضيفة دى مبتطلعش غير للغاليين" يقصد ملابسه هو ومحمد رياض، بعد إشادة الإعلامية منى الشاذلي بها.



واكد الفنانان "جلال ورياض" أنهما نسقا مع بعضهما قبل الحلقة ماذا سيرتديان خلال استضافتهما بالبرنامج.