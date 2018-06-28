انطلاق بطولة الأهلي التنشيطية بمشاركة 1000 سبّاح وسبّاحة

أنطلقت بطولة الأهلي التنشيطية الثالثة لبراعم السباحة وكرة الماء، اليوم، الخميس، في فرع النادي بمدينة نصر، بمشاركة ما يقرب من 1000 سباح وسباحة، وتستمر لمدة يومين.



وحضر مراسم حفل الافتتاح إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، ورءوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي.



وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض لفريق الغطس بالنادي في مرحلة البراعم والناشئين والعمومي، وعرض من فريق الباليه المائي، ومباراة لكرة الماء (مواليد 2005)، وعرض لفريق السباحة (درجة أولى)، كما شهد حفل الافتتاح طابور عرض للحكام المشاركين في البطولة.



ويضم جهاز ألعاب كرة الماء بالأهلي: وائل عزت؛ رئيس جهاز ألعاب كرة الماء. ومحمد علام؛ مدير جهاز السباحة. ومحمد فاضل؛ نائب رئيس جهاز ألعاب كرة الماء.