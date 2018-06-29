حكم الحلف على المصحف وكفارته.. فيديو

ورد إلى الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟



وأجاب الداعية الإسلامي، فى لقائه على فضائية "المحور"، أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل الله عرضة لأيمانه فالله عزوجل قال (وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ).



وأشار إلى أن الحلف على المصحف أعده العلماء بأنه حلف بالله لأن القرآن هو كلام الله فكأنه حلف بالله، وبالتالى فإذا كان الحلف بالمصحف فيه قطيعة رحم أو ما شابه أو وجد الإنسان خيرا منه فعليه أن يتراجع عنه ويكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين.

