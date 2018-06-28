بلجيكا تتغلب على انجلترا 1/ 0 وتتصدر المجموعة السابعة..فيديو

تصدر المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم المجموعة السابعة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 ، عقب الفوز على نظيره الإنجليزي بهدف نظيف فى إطار مباريات الجولة الثالثة .



سجل هدف الفوز لمنتخب الشياطين الحمر اللاعب عدنان يانوزاي فى الدقيقة 51 من زمن المباراة ، ليمنح المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما تجمد رصيد المنتخب الإنجليزي بـ 6 نقاط .



وتغلب المنتخب الإنجليزي فى المباراة الأولى أمام منتخب تونس بهدفين لواحد، وفاز بسداسية مقابل هدف أمام منتخب بنما فى المباراة الثانية.



وعلى الجانب الآخر تغلب المنتخب البلجيكي بثلاثية نظيفة أمام بنما، وتغلب على تونس بخمسة أهداف مقابل هدفين.





