صدى البلد يرصد أهم قرارات الاستثمار في ذكرى 30 يونيو.. حمزة: تحرير سعر صرف العملة الأهم.. أسامة حفيلة: تحسن الميزان التجاري خلال آخر عامين

الاستثمار في ذكرة 30 يونيه

مستثمرو أسيوط:

تحرير سعر الصرف الأجنبي ساهم فى الترويج للمنتجات المحلية

مستثمرو دمياط:

تعويم الجنيه تسبب في زيادة الصادرات وتوفير الدولار

على حمزة:

برنامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذته مصر على مدار أربع سنوات كان لزاما

أسامة حفيلة:

تحسن الميزان التجاري خلال آخر عامين



تحتفل مصر خلال الساعات المقبلة، بذكرى ثورة 30 يونيو، ذلك التاريخ الذي أحدث تغييرا كبيرا في واجهة مصر، على شتى الأصعدة، أما على صعيد الإستثمار، فقد مرت مصر بعدة محطات هامة على مستوى الإستثمار، كما شهدت العديد من القرارات، والتي كان أهمها تحرير سعر صرف العملة، وفي هذا الشأن استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء ...



فيقول أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة ، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية ساهم فى زيادة بعض الصادرات فى قطاعات النسيج والجلود والبناء فضلا عن توافر العملة فى البنوك الحكومية.



أضاف حفيلة ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سادت حالة من التفاؤل لدى مجتمع الصناعة نتيجة قرار "تعويم الجنيه" املا فى رفع نسبة الصادرات وتنافسيتها فى الاسواق العالمية، ولكن بسبب وجود بعض التحديات والقصور فى المنظومة الصناعية فى مصر لم نشهد طفرة تصديرية، منوها الى موجة الارتفاعات المبالغ فيها التى صاحبت القرار مما احجم المصدرين عن ارسال بعثات ترويجية للمنتجات فى الخارج بسبب ارتفاع تكلفة السفر وزيادة مطالب الجهات الحكومية.



وتابع: انشغال المستثمر فى الإجراءات البيروقراطية بالجهاز الادراى للدولة لانهاء تعاملاته استنزف كثيرا من الوقت والجهد والمال إضافة الى عدم انتظام الحوارات والزيارات الحكومية مع مجتمع الأعمال والتركيز فقط على المدن الصناعية بالقاهرة الكبرى ، ادى الى تفاقم مشاكل الصناعة فى المحافظات واتساع حجم الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أن كل تلك المشاكل طغت على التأثيرات الايجابية لقرار تحرير سعر الصرف الاجنبى والاستفادة منه فى قطاع التصدير اسوة بدول اخرى وعلى رأسها الصين.



وكان البنك المركزى المركزى اعلن عن تحرير سعر الصرف الاجنبى مقابل العملة المحلية نوفمبر 2016 كاحدى الخطوات لاصلاح السياسة النقدية للبلاد وتوحيد سعر الصرف الاجنيى والقضاء على السوق الموازى للحفاظ على استقرار سوق العملة.



أما على حمزة ، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، فقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار الأربع سنوات الماضية، كان لزاما، لتحسين السياسات المالية والنقدية فى البلاد مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي كان الأهم والأكثر تأثيرا على الصناعة المصرية.



أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار البنك المركزى بـ"تعويم الجنيه "ساهم بفاعلية فى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة ووجود سعر موحد لدولار فى البلاد مما كان له آثار إيجابية على جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير العملة اللازمة للشركات المحلية والعالمية لاستيراد الخامات.



وأشار حمزة، إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية خلال العامين الماضيين وتقليل الواردات مما أدى إلى تحسن الميزان التجارى للبلاد فضلا عن نقص فى السلع المستوردة ذات الجودة المنخفضة وذلك لصالح المنتج الوطنى حيث جودة أعلى وسعر أرخص.



أكد حمزة ، أن قرار " التعويم " فرصة جيدة للنهوض بقطاع المشروعات الصغير والمتوسطة لإنتاج السلع التى توقف استيراده وإمداد السوق المحلى بتلك المنتجات.