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جمال شعبان يكشف دور مؤتمر كارديو ألكس في جذب انتباه الأطباء من جميع أنحاء العالم.. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:23 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / كريم ناصر
قال دكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، انه يعتبر مؤتمر "كارديو ألكس" الدولي الـ 17 لأمراض القلب، هو من أكبر المؤتمرات التي تقام في جمهورية مصر العربية، إنه يحرص دائما على المشاركة فيه.

وأكد د. شعبان في تصريحات خاصة أن المؤتمر يخدم بشكل كبير صغار الأطباء، بالإضافة إلى ان المؤتمر للمرة الأولى يأتي إليه وفود من خارج مصر، ودول أوروبية، ليشهدوا كم التطور الذي يحدث في مجال طب أمراض القلب، وكان أحد الأسباب في جذب انتباه الوفود من دول العالم كان "سناب كارديو"، وهو الملتقى الإلكتروني الذي أنشئ تحت رعايته، وشهد إقبالا كبيرا من أطباء داخل وخارج مصر.

وتابع شعبان في لقائه مع كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن المؤتمر شهد تطورا كبيرا، حيث أجريت فيه العديد من الجلسات، وورش العمل والتي أشرف عليها كبار الأطباء في مجال طب القلب، وهو ما شارك فيه بالفعل، وكانت الجلسات عبارة عن طرق لكيفية التعامل مع السكتة القلبية المفاجئة، وطرق حديثة لعلاجها دون إجراء عمليات قلب مفتوح، والعديد من التقنيات الفعالة في مجال طب القلب.

وأضاف شعبان أنه شوهد مؤخرا شباب صغار يصابون بأزمات قلبية مفاجئة ويرجع سبب الإصابة إلى العادات الخاطئة التي نتبعها أو الإهمال في الصحة، وعدم الالتفات إلى العادات الصحية.

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