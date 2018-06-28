ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:29 م
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / كريم ناصر
قال دكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها لكي نتجنب الإصابة بامراض ضغط الدم، حيث أنه مرض يدعى القاتل صامتا، وذلك لان لا يحدث أي أعراض، ويمكن أن يتسبب في اضرارا جسيمة للجسم، واخطرها الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، انه يجب ان يقوم الشخص الطبيعي لقياس الضغط بصفة دورية عند أطباء متخصصين، فعليكم باتباع الخطوات الاحترازية لتجنب الأضرار.

وتابع شعبان أن هناك بعض النصائح التي يجب ان نلتزم بها لكي يتجنب الشخص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والتي تعد السبب الأول في الوقاية من أمراض القلب وتشمل:

1- تجنب زيادة الوزن.
2- ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعلى الاقل 150 دقيقة أسبوعيا.
3- اختيار الرياضات التي تعتمد على الحركة المستمر والمشي.
4- تجنب تناول الملح والذي يعتبر السم الابيض.
5- التحكم في الحالة النفسية قدر المستطاع.

ترشيحاتنا

غدا.. تشييع جنازة مدحت مرسي من المعادي

نجمات ضربن الرقم القياسي في عدد الزيجات.. أبرزهن دينا وغادة عبد الرازق

محمد صلاح تحت حصار الجماهير فى مدينتى.. فيديو وصور

الخارجية الروسية توجه رسالة قوية لـ CNN بسبب محمد صلاح

تأهل البرازيل يتسبب في مقتل لبناني على مقهى بـ بيروت

اليابان تخسر من بولندا بهدف نظيف وتصعد إلى دور الـ16 بكأس العالم .. فيديو

البطاريق تصل مدينة الجليد بالقاهرة فى أول تجربة تعليمية.. فيديو وصور

فخر الدين بن يوسف رجل مباراة تونس وبنما

ميدو يكشف عن رأيه في نادي الأهرام

8 معلومات عن الطيار أحمد عادل الرئيس الجديد لـ القابضة للطيران

منتخب المغرب يقدم احتجاجا بسبب أخطاء التحكيم في كأس العالم

تم إعدامه بـ90 رصاصة .. لعدم أخذ إذن الزعيم كيم يونج أون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

فيديو

ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج.. فيديو
5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو
تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو
فؤاد علام: الجماعات الإرهابية تتعمد تضليل الأجهزة الأمنية .. فيديو
جمال شعبان يكشف دور مؤتمر كارديو ألكس في جذب انتباه الأطباء من جميع أنحاء العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟