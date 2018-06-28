5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

قال دكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها لكي نتجنب الإصابة بامراض ضغط الدم، حيث أنه مرض يدعى القاتل صامتا، وذلك لان لا يحدث أي أعراض، ويمكن أن يتسبب في اضرارا جسيمة للجسم، واخطرها الإصابة بأمراض القلب.



وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، انه يجب ان يقوم الشخص الطبيعي لقياس الضغط بصفة دورية عند أطباء متخصصين، فعليكم باتباع الخطوات الاحترازية لتجنب الأضرار.



وتابع شعبان أن هناك بعض النصائح التي يجب ان نلتزم بها لكي يتجنب الشخص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والتي تعد السبب الأول في الوقاية من أمراض القلب وتشمل:



1- تجنب زيادة الوزن.

2- ممارسة الرياضة بشكل مستمر وعلى الاقل 150 دقيقة أسبوعيا.

3- اختيار الرياضات التي تعتمد على الحركة المستمر والمشي.

4- تجنب تناول الملح والذي يعتبر السم الابيض.

5- التحكم في الحالة النفسية قدر المستطاع.

