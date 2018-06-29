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برلمان

نائب: الصكوك الإسلامية تنعش الاقتصاد لعدم وجود فوائد عليها

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:01 ص
النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بفكرة الاستفادة من الصكوك الإسلامية، حيث إن الصكوك الإسلامية ليس لها فائدة، مما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويدعوه.

وأشار "الفقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أنه من خلال الاستفادة من هذه الصكوك يمكننا بناء الكثير من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أنها أيضا تجنبنا كذلك إلى حد ما اللجوء إلى الاقتراض، والتي تكلف خزينة الدولة الكثير.

وعبر أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، عن استيائه من الإدارة التي تدار بها القروض التي تأخذها الدولة، إذ أن كثيرا منها لا يوجه لصالح المشروعات التي تم أخذ القرض على أساسها، مشيرا إلى أن ضرورة الاستفادة الكاملة من جميع القروض ووجود إدارة تفكر خارج الصندوق، لتعظيم الاستفادة منها وبناء مشروعات تدر دخلا على الدولة.

كان محمد معيط وزير المالية الجديد، قد صرح في وقت سابق بأنه يتطلع إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية، وذلك في السنة المالية المقبلة (2018-2019)، من أجل تنويع مصادر التمويل لدفع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

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