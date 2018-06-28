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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم التكنولوجيا والبنوك

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:19 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
رويترز
ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس حيث انتعشت قطاعات النمو مثل التكنولوجيا بعد تراجعات الجلسة السابقة وقطعت أسهم الشركات المالية موجة خسائر دامت لثلاث عشرة جلسة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 89.19 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة ليصل إلى 24206.78 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.7 نقطة أو 0.58 بالمئة مسجلا 2715.33 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 57.40 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 7502.48 نقطة.

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