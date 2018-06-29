4 عادات تفعلها تتسبب في تجعد الشعر

تجعد الشعر يحدث عندما يجف الشعر ويفتقر إلى الرطوبة فتكون الفروة خشنة. وقال أرسن غورغوف، مصفف الشعر الشهير إن الطقس الرطب هو الطقس المثالي لتجعّد الشعر، إذ تأخذ الطبقة الخارجية من الشعر الرطوبة من الجو، ما يؤدي إلى انتفاخ الشعر وتجعده وهناك عدة أسباب لتجعد الشعر وفقا ل " وأنت المسئول الأول" وهى :



1- استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول، فهي تُسبّب بجفاف الشعر ما يجعله عرضة للتجعد. الحلّ لهذه المشكلة هو اللجوء إلى زيت الشعر أو منتجات تساعد على ترطيب الشعر.



2- الاستحمام بالمياه الساخنة جدا، فهذا يؤدي إلى تجريد الشعر من كل الزيوت الطبيعية.



3- تجفيف الشعر باستعمال المنشفة، إذ يقول غرغوف: "يُصبح الشعر هشًا حين يكون رطبًا، لذا لا تقومي بلف شعرك، بل استخدمي المنشفة لطمس الشعر، واتركيه يجف".



4- تمشيطه عندما لا يحتاج إلى تمشيط، ولكن إذا كنت تخططين لترك شعرك يجف بشكل طبيعي، فإن تمشيطه يمكن أن يؤدي إلى تدمير الطبقة الخارجية والتسبّب بالتجعد، وفقًا لغورغوف. كما أشار إلى أن تمشيط الشعر يمكن أن يمد الخصل ويؤدي إلى إتلافها.



إذا كنت تحاولين إبقاء شعرك لامعًا وسلسًا، عليك فقط تجنب إتلافه من خلال ما تم ذكره أعلاه، والإهتمام أكثر به.

