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برلمان

الأميرة صيتة بنت متعب تكرم موسى مصطفى موسى.. السبت

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:25 م
موسى مصطفى موسى المرشح
موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى السابق
معتز الخصوصى
تكرم الأميرة صيتة بنت متعب بن عبدالعزيز ال سعود - المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق لدوره السياسى بمقر حزب الغد يوم السبت المقبل الساعة الثانية ظهرا.

ومن المقرر أن يحضر حفل التكريم عدد من قيادات حزب الغد.

وكان المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد خاض انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة أمام الرئيس السيسى والتى فاز فيها الرئيس السيسى بأغلبية ساحقة ، وحصل السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.08 بالمئة، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا، بنسبة 2.92 بالمئة.

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