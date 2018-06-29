في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.. ميدان التحرير الرحم الذي أنجبها

سيظل ميدان التحرير في قلب القاهرة الذي انطلقت منه ثورة 30 يونيو شاهدًا عليها حيث شهد تجمع الملايين المعتصمين من مختلف القوى السياسية المناهضة للمعزول مرسي، والتي سعت لإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث نصبوا الخيام في الميدان من يوم 28 يونيو 2013.



وبالتزامن مع خروج الثورة من ميدان التحرير لاحقتها مثيلاتها في محافظات عدة، حيث احتشد الملايين في ميادين وشوارع المحافظات تطالب برحيل محمد مرسي ، وكان توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ أسابيع.



وفي 1 يوليو، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي، وذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها.



وفي أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.



وفي 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها والمشير حاليا، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها، وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.











