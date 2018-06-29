أرامكو السعودية توقع اتفاقا لتصنيع الحفارات البرية والمعدات

قالت شركة الطاقة الوطنية العملاقة أرامكو السعودية إنها وقعت اتفاقا مع ناشونال أويل-ويل فاركو لإقامة مشروع مشترك لتصنيع منصات الحفر البري ومعداته في المملكة، وأوضح بيان للشركة أن أرامكو ستحوز 30 بالمئة من المشروع بينما ستملك ناشونال أويل-ويل النسبة الباقية.



وقال أمين الناصر رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي إن الاتفاق "خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا نحو تطوير قطاع مزدهر في الصناعات والخدمات المساندة لمجال الطاقة"، وتسعى أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والتي تعتزم الحكومة السعودية إدراجها بالمملكة والخارج لتوسعة عملياتها عبر استثمارات جديدة في أنشطة المصب والصناعات ذات الصلة.



وقالت أرامكو إن المشروع الجديد، ومقره في رأس الخير قرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، يستهدف إنتاج عشر حفارات برية سنويا، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع بحلول 2020 وتسليم أول حفار في 2021 حسبما ذكرت الشركة.