ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أرامكو السعودية توقع اتفاقا لتصنيع الحفارات البرية والمعدات

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
قالت شركة الطاقة الوطنية العملاقة أرامكو السعودية إنها وقعت اتفاقا مع ناشونال أويل-ويل فاركو لإقامة مشروع مشترك لتصنيع منصات الحفر البري ومعداته في المملكة، وأوضح بيان للشركة أن أرامكو ستحوز 30 بالمئة من المشروع بينما ستملك ناشونال أويل-ويل النسبة الباقية.

وقال أمين الناصر رئيس أرامكو ومديرها التنفيذي إن الاتفاق "خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتنا نحو تطوير قطاع مزدهر في الصناعات والخدمات المساندة لمجال الطاقة"، وتسعى أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والتي تعتزم الحكومة السعودية إدراجها بالمملكة والخارج لتوسعة عملياتها عبر استثمارات جديدة في أنشطة المصب والصناعات ذات الصلة.

وقالت أرامكو إن المشروع الجديد، ومقره في رأس الخير قرب مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة، يستهدف إنتاج عشر حفارات برية سنويا، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع بحلول 2020 وتسليم أول حفار في 2021 حسبما ذكرت الشركة.

ترشيحاتنا

أول تعليق من حفتر على تحرير مدينة درنة

اعترافات مثيرة لمتعافٍ من الإدمان ويحكي أشياء لا تصدق

عبد الله السعيد يشكر مرتضى منصور ونادي الزمالك.. فيديو

ميدو يكشف عن رأيه في نادي الأهرام

رئيس أمن الدولة الأسبق يكشف المسؤول الأول عن اقتحام السجون

تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو

خبير: احتياطات المتوسط من الغاز تبلغ 220 تريليون قدم مكعب

اكتشف فوائد الزنجبيل بالعسل

لأول مرة فى تاريخ كأس العالم.. اللعب النظيف يحسم بطاقة التأهل لدور الـ16

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

نادي الأهرام سبورت يعلن التعاقد مع البرازيلي إدواردو

الاتحاد الألماني يعتذر لجماهيره ويشكر المكسيك والسويد وكوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

فيديو

مروة هشام بركات: أستمد قوتي من أمهات الشهداء.. فيديو
شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء
مصطفى بكري: غير مسموح بعودة الإخوان مرة أخرى
ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج.. فيديو
5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟