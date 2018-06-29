نصائح للحفاظ على صبغة الشعر

لا تعلم الكثير من الفتيات والسيدات كيفية الحفاظ على صبغة اللون الأحمر والبرتقالى، وهو ما يتسبب لهن فى أزمة كبيرة، وقد يصل الأمر بهن إلى حد عدم الرغبة فى صبغ تلك الألوان بالرغم من تميزها.



فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من النصائح التي تساعد فى الحفاظ على لون الشعر وتقلل من مشكلة ضياع اللون بصورة سريعة وتتمثل تلك النصائح فى الآتي:



- استخدام شامبو وبلسم مناسب لنوعية الشعر.

- عدم غسل الشعر أكثر من مرة أسبوعيا.

- استخدام زيوت شعر مناسبة لنوع الشعر.

- تمشيط الشعر بصورة بسيطة.

- تدليك فورة الرأس.

