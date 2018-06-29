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محافظات

تجميل عدد من شوارع حى شرق شبرا الخيمة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:59 ص
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
إبراهيم الهوارى
أعلن عبد الحكيم القاضي رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه يجرى حاليا أعمال تطوير وتجميل عدد من شوارع الحى ومنها شارع ١٥ مايو وذلك من خلال بناء أحواض خرسانية وزراعتها وتجميلها وإزالة أى مخلفات بها.

وأشار رئيس الحى إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بخلق متنفس طبيعي للمواطنين وإزالة أى تجمعات للمخلفات والقمامة وذلك بالمشاركة الإيجابية بين أفراد المجتمع المدنى والأجهزة التنفيذية بالحى.

وأكد القاضي أن الأجهزة التنفيذية بالحى قد تمكنت من إزالة إشغال مخالف ببناء سلم قام صاحبة بالتعدى على حرم الطريق العام خلف مجمع المدارس بمدينة الأمل وتم الازالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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