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برلمان

الأميرة صيتة بن متعب تكرم موسى مصطفى موسى..غدا

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:59 ص
موسى مصطفى موسى المرشح
موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسى السابق
معتز الخصوصى
تكرم الأميرة صيتة بنت متعب بن عبدالعزيز آل سعود - المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسى السابق لدوره السياسي بمقر حزب الغد غدا السبت الساعة الثانية ظهرا.

هذا ومن المقرر أن يحضر حفل التكريم عدد من قيادات حزب الغد.

وكان المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد خاض انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة أمام الرئيس السيسى التى فاز فيها الرئيس السيسى بأغلبية ساحقة ، وحصل السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.08 بالمئة، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا، بنسبة 2.92 بالمئة.

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