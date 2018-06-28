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محافظات

حصاد ثورة يونيو بالوادي الجديد مشروعات قومية وطرق تحييها

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:40 م
حصاد ثورة يونيو بالوادي
حصاد ثورة يونيو بالوادي الجديد مشروعات قومية وطرق
منصور ابو العلمين
تعد ثورة يونيو من الثورات التي أثمرت في جميع محافظات مصر عامةً والوادي الجديد خاصة , حيث تم إنشاء ثلاثة طرق عرضية تربط الوادي الجديد بمحافظات وادي النيل من أهم حصاد تلك الثورة والتي ستضع محافظة الوادي الجديد على أولوية المحافظات الجاذبة للسكان.

وكان محافظ الوادي الجديد ذكر في بيان إن حصة المحافظة من مشروعات الطرق القومية بلغت 537.5 كيلومتر بتكلفة إجمالية حوالي مليار و952 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أنه يجري حاليا تنفيذ طريق الفرافرة - ديروط بطول 310 كيلومترات بتكلفة 1.02 مليار، والذي سيربط غرب محافظة الوادي الجديد بمحافظة أسيوط، ويخدم عجلة التنمية والاستثمار بشكل كبير بالمنطقة، ويعتبر من أكبر مشروعات الطرق العرضية التي تنفذ على أرض المحافظة.

ولفت الي أنه يجري أيضا تنفيذ طريق الفرافرة - عين دالة بطول 84 كيلومترا بتكلفة 432 مليونا، بالإضافة إلى ازدواج طريق الفرافرة - الواحات البحرية بطول 143.5 كيلومتر بتكلفة 500 مليون.

وأضاف أنه يجري حاليا رصف طريق تنيدة - منفلوط بطول 250 كيلومترا، وبتكلفة 950 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات، لافتا إلى أنه بداية لإنشاء مجتمعات عمرانية واستصلاح الآلاف من الأفدنة على جانبي الطريق.

وأكد أن أغلب مشروعات الطرق القومية وجهت للفرافرة بشكل مباشر لأنها منطقة واعدة، كما تنفذ بها المرحلة الأولى من المشروع القومي 1.5 مليون فدان.

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