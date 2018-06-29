مصر تدخل عصر تكنولوجيا المعلومات..إطلاق أول تابلت مصرى 100 %..اتصالات البرلمان: سيساهم في تشجيع الصناعة وفتح فرص عمل للشباب..وبرلمانى:نتمنى تصنيع أجهزة كمبيوتر بسعر مناسب للمواطن

"سيكو" تطرح أول تابلت رسميا فى السوق المصرية..الأربعاء

برلمانى: إطلاق أول تابلت صنع فى مصر بداية دخولنا تكنولوجيا المعلومات

نائب: تصنيع أول تابلت فى مصر سيضيف إلى الاقتصاد المصرى





يبدو أن مصر على موعد مع دخول عصر تكنولوجيا المعلومات بعد الإعلان رسميا عن إطلاق أول تابلت صنع فى مصر ، لكى يكون بداية للتصنيع والتصدير إلى الخارج ، بدلا من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يشجع الصناعة الوطنية ، وأكد عدد من أعضاء لجنة الإتصالات بالبرلمان أن تصنيع أول تابلت فى مصر أمر جيد جدا، خاصة وأن مصر تسير مع ركب التكنولوجيا والتطور خلال الفترة الحالية فى ظل عصر تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يعود بالنفع على بلدنا خلال الفترة المقبلة ، وأشاروا إلى أننا فى حاجة إلى الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر، فى إطار تسابق مصر فى عصر تكنولوجيا المعلومات، كما أننا تمنى أن تكون لدينا أجهزة كمبيوتر بسعر مناسب للمواطن وبجودة عالية، وألا تكون مثل المنتجات الصينية.



وقال النائب أحمد بدران البعلى، عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان إن إطلاق أول تابلت صنع فى مصر يعتبر شيئا إيجابيا، خاصة وأن مصر بدأت الدخول فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أننا نتمنى أن تزيد الصناعات التكنولوجية لمصر بشكل أكبر.



وأكد البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إلى الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتصنيع أجهزة الكمبيوتر، فى إطار تسابق مصر فى عصر تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أننا نتمنى أن تكون لدينا أجهزة كمبيوتر بسعر مناسب للمواطن وبجودة عالية، وألا تكون مثل المنتجات الصينية.



وأشار عضو لجنة الإتصالات بالبرلمان إلى أن إطلاق أول تابلت صنع فى مصر رسميا سيساهم فى تشجيع الصناعة المصرية وفتح فرص عمل للشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقال النائب أحمد زيدان ، وكيل لجنة الإتصالات بالبرلمان إن تصنيع أول تابلت فى مصر أمر جيد جدا، خاصة وأن مصر تسير مع ركب التكنولوجيا والتطور خلال الفترة الحالية فى ظل عصر تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يعود بالنفع على بلدنا خلال الفترة المقبلة.



وأكد زيدان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحدود البحرية لمصر تستخدم فيها كابلات الإنترنت، مما يدل على استخدامنا للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن تصنيع أول تابلت فى مصر سيضيف للاقتصاد المصري، خاصة وأن هناك توجها من الدولة نحو الاستثمار فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى أننا يجب أن نركز خلال الفترة المقبلة على مجالات القرى التكنولوجية، بهدف تطوير الخدمات التكنولوجية وتوفير فرص عمل للشباب فى مجالات عديدة، بالإضافة إلى الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن لدينا شركات عالمية، مؤكدا أن مصر دخلت فى خدمة 4G و5G خلال الفترة الحالية.



وكان أعلن المهندس محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو مصر)، صاحبة العلامة التجارية لأول محمول مصرى الصنع، طرح أول تابلت رسميا فى السوق المصرية اعتبارا من أمس الأربعاء.



وقال "سالم"، فى مؤتمر صحفى، إن الشركة نجحت خلال أقل من عام فى بيع أكثر من ١٢٠ ألف جهاز تليفون محمول مصرى الصنع وهو إنجاز كبير فى الصناعة المصرية ولاسيما بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأضاف أن نسبة الشكاوى الخاصة بالمحمول المباع حتى الآن لم تتعد الـ١%، مؤكدا أن الجهاز المصرى حقق نجاحا وسمعة طيبة بجميع المحافظات المصرية.