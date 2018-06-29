العاصمة الفنلندية تحتضن قمة ترامب وبوتين.. اللقاء يثير قلق بريطانيا بسبب احتمالية توافق الرئيسين.. وتقارير إعلامية تكشف عما يدور في جعبة زعيم البيت الأبيض قبل لقاء القيصر الروسي

- مساعد الرئيس الروسي: القمة ستستغرق ساعة تقريبًا

- "سي.إن.إن": ترامب سيتفق مع بوتين على إخراج جيوشه من سوريا بشروط

- القمة ستركز على العلاقات الثنائية وسوريا والوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا





اتفقت موسكو وواشنطن على عقد قمة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية، هلسنكي يوم 16 يوليو المقبل.



ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع بين بوتين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، أمس، في الكرملين.



وقال ترامب إنه "سيلتقي بوتين بعد قمة الناتو المقررة في بروكسل الشهر المقبل"، مشيرًا إلى أنه "سيناقش الحرب في سوريا والوضع في أوكرانيا مع نظيره الروسي".



بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن القمة المرتقبة بين بوتين، وترامب، ستتناول قضية سوريا وملفات أخرى بالشرق الأوسط، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وقال نيبينزيا، خلال المؤتمر الصحفي: "لست مطلعا بشكل جيد على أجندة اللقاء، والعمل عليها لا يزال جاريا، لكنني أعتقد أنه سيركز بالدرجة الأولى على العلاقات الثنائية بين بلدينا والتي يرغب في تحسينها، لكننا لن نتجنب أيضا الأجندة الدولية وقضاياها العادية وهي سوريا والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام وخطة العمل المشاركة الشاملة (الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران) وأوكرانيا وإلى غيرها".



وأعرب نيبينزيا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء "فقط بداية" لتنشيط الاتصالات بين البلدين، مضيفا: "من الضروري أن يجري على إثره حوار مكثف على جميع المستويات".



وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أشار إلى أن القمة المرتقبة ستستغرق حوالي ساعة تقريبًا.



وأضاف: "كما تعلمون هذا يستغرق ساعة تقريبًا. ربما سيلتقي الرؤساء في منتصف اليوم. ووفقًا للبروتوكول سيكون هناك على الأرجح وجبة إفطار عمل ومؤتمر صحفي مشترك".



وحول الموضوعات التي من المقرر مناقشتها، قال أوشاكوف: " لقد قلت إننا لدينا مواضيع كثيرة. الاستقرار الاستراتيجي، والحرب ضد الإرهاب الدولي، والمشاكل الإقليمية التي تشمل كل النزاعات المعروفة وكذلك تصحيح مسار العلاقات الثنائية".



في سياق متصل، ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي ينوي عقد اتفاق بشأن سوريا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال القمة.



ونقلت الشبكة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولهم إن ترامب طرح فكرة سحب القوات الأمريكية من سوريا، خلال لقائه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مطلع الأسبوع الجاري، حيث ينوي ترامب عقد اتفاق مع بوتين بشأن الجنوب السوري.



وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع ترامب بالعاهل الأردني أن الأول يسعى إلى عقد اتفاق مع بوتين، لإقامة منطقة عازلة في جنوب غرب سوريا، قبل أن يسيطر النظام على هذه المنطقة، والتي كانت تشهد وقف إطلاق نار، وتمتد على طول الحدود مع الأردن.



ويسعى ترامب للحصول على ضمانة من الروس بعدم تعرض قوات المعارضة المدعومة أمريكيا لمجازر، إذ إنه يرغب بمنحهم فرصة للخروج الآمن من المنطقة، بالمقابل، ستقوم روسيا بإقامة منطقة عازلة في جنوب غربي سوريا لضمان عدم وجود قوات إيرانية في المنطقة، وهو الأمر الذي يشكل جزءا أساسيا من خطة ترامب للانسحاب من سوريا بأسرع وقت.



ولفتت المصادر إلى أنه من غير المؤكد بعد ما إذا كانت روسيا ستوافق على تطبيق ما يسعى إليه ترامب، ومناقشة قضية اللاجئين السوريين ومستقبل الأسد في السلطة.



ولا تعتبر فكرة الانسحاب الأمريكي من سوريا جديدة، إذ كان قد كشف ترامب في مارس الماضي عن نيته سحب قواته في القريب العاجل، بعد ساعات من تشديد وزارة الدفاع الأمريكية على الحاجة لاستمرار الوجود الأمريكي في البلد الذي يشهد حربا مستمرة منذ عام 2011.



من جهة أخرى، سلطت صحيفة "التايمز"البريطانية، اليوم الخميس، الضوء على جو القلق الذي يخيم على المسئولين البريطانيين بسبب الاتفاقات التي يمكن التوصل إليها بين بوتين و ترامب خلال لقائهما.



ولفتت الصحيفة نقلًا عن مصادر في مجلس الوزراء البريطاني، إلى أن لندن قلقة من إمكانية توقيع معاهدة سلام بين واشنطن وموسكو بعد لقاء ترامب وبوتين، موضحة أن توقيع مثل تلك الاتفاقية غير مفيد لحلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأشارت إلى أن المسئولين البريطانيين قلقون من قدرة بوتين على إقناع ترامب بعدم المشاركة في التدريبات العسكرية لحلف الناتو في النرويج، وكذلك الاعتراف بالقرم وأخيرًا التخلي عن نظام العقوبات، مقابل تهدئة الوضع شرق أوكرانيا.



وقال أحد المصادر للصحيفة: "عقد اتفاقية سلام مفاجئة بين ترامب وبوتين تقلقنا بشكل أساسي".



جدير بالذكر أن عدد من المسئولين الروس والأمريكيين أكدوا أنهم لا يتوقعون اتخاذ قرارات رئيسية خلال تلك القمة، لكنها ستكون بداية لتخفيف التوتر بين البلدين.