برلمانى: نسعى لمناقشة قانون التجارة الإلكترونية خلال دور الانعقاد الرابع

قال النائب أحمد زيدان، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أن اللجنة تسعى لمناقشة قانون التجارة الإلكترونية المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، نظرا لوجود عدد من القوانين التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.



وأكد زيدان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف من مشروع قانون التجارة الإلكترونية هو تنظيم عملية البيع والشراء عن طريق المواقع ، والتى تستخدم فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى أننا نسعى من خلال هذه القانون إلى وضع ضوابط تنظم عملية البيع والشراء، خاصة وأن هناك أشخاصا تحتال على المواطنين وتقوم بالنصب عليهم ، وتربح منهم بأموال طائلة.

