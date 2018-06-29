إنجازات قنا خلال الـ 4 سنوات الماضية: افتتاح 39 مدرسة جديدة بـ161 مليون.. إنشاء 10728 وحدة سكنية و كوبرى نجع حمادى العلوى بـ 245 مليون جنيه..ازدواج طريق قنا– سوهاج الصحراوى الغربى بـ 350 مليون جنيه

افتتاح 39 مدرسة جديدة بتكلفة حوالى 161 مليون جنيه

إنشاء 10728 وحدة سكنية وجار إنشاء 3728 بمدينة قنا الجديدة

افتتاح محطة مياه النجمة والحمران بتكلفة تصل إلى 320 مليون جنيه

توسعة محطة صرف صحي قنا بتكلفة إجمالية بلغت 357 مليون جنيه

ازدواج طريق قنا–سوهاج الصحراوي الغربي بتكلفة 350 مليون جنيه

ازدواج طريق قنا سفاجا بطول 120 كم بتكلفة مالية 505 ملايين جنيه

إنشاء كوبري نجع حمادي العلوي بتكلفة مالية تصل 245 مليون جنيه

إنشاء صومعة غلال المراشدة بتكلفة مالية تصل إلى 101 مليون جنيه

تطوير منطقة الترعة الضمرانية نجع حمادى بتكلفة 28 مليون جنيه

توصيل الغاز الطبيعي لـ71942 وحدة سكنية بتكلفة 280 مليون جنيه

إنهاء 87 خصومة ثأرية بالتعاون مع مديرية الأمن والقيادات الشعبية





شهدت محافظة قنا خلال الأربع سنوات الماضية نقلة كبيرة فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها فى تلك القطاعات المختلفة، فقطاع الصحة شهد دخول العديد من الوحدات الصحية للخدمة، و3 مستشفيات تتخطى تكلفتها مليار جنيه تنتظر دخل الخدمة خلال الشهور المقبلة، و فى قطاع التعليم شهدت قنا إنشاء وترميم عدد كبير من المدارس.





قطاع الصحة :

تم افتتاح مستشفى قفط المركزى بتكلفة 75 مليون جنيه ويضم 8 أسرّة عناية مركزة و7 وحدات غسيل كلوى و9 أسرّة في الاستقبال والطوارئ و11 حضّانة و3 غرف عمليات وقد صدر قرار المهندس رئيس الوزراء رقم 608 لسنة 2016 بتحويله إلى مستشفى تعليمي، كما تم تحويل مستشفى قنا التخصصي إلى مركز للأورام بقرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق وتم وضع حجر الأساس لملحق مركز أورام قنا "اليوم الواحد سابقا" لإنشاء المعجل الخطي بملحقاته بتكلفة إجمالية نحو 14 مليون جنيه وقسم أشعة مقطعية بالمحاكي بتكلفة نحو 4 ملايين جنيه.



كما تم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى قنا العام وتضم 11 سريرا بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه، تم تطوير قسم الجراحات العامة والخاصة بالمستشفى العام بتكلفة مليون و500 ألف جنيه، إحلال وتجديد وتطوير 15 وحدة صحية بتكلفة نحو 31 مليون جنيه منها 5 وحدات بمدينة قنا و5 وحدات بمدينة أبوتشت و3 وحدات بمدينة فرشوط ووحدتين بمدينة قفط - تم إنشاء وتطوير 9 وحدات صحية بمراكز "قنا - أبوتشت - فرشوط - قفط" بتمويل إماراتي بلغت قيمته 22 مليون و500 ألف جنيه.



و يجرى إحلال وتجديد ثلاث مستشفيات مركزية بمدن" أبوتشت- نجع حمادى- دشنا" بتكلفة مالية تصل إلى أكثر من مليار جنيه، و تم تطوير 43 وحدة صحية ووحدة رعاية أساسية وعدد من الأقسام الطبية ببعض المستشفيات بتكلفة مالية حوالى 164 مليون جنيه.



قطاع التربية والتعليم :



افتتاح 39 مدرسه جديدة تصل تكلفتها 161 مليون جنيه، و إجراء أعمال الصيانة الشاملة لعدد 137 مدرسه بتكلفه تزيد على 110 ملايين جنيه، تم عمل إحلال وتجديد وصيانة لعدد 102 مدرسة بتكلفة مالية تصل إلى 266 مليون جنيه، إنشاء مدرسه للمتفوقين على مساحه 8600 متر وتتكون من مبنى مكون من 4 طوابق بسعة 18 فصلا ومبنى للإقامة بسعة 53 غرفه وتم فتح باب التقديم لها لتبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسى 2018 / 2019.

إنشاء مدرستى تحيا مصر الرسمية المتميزة للغات رقم 1و2 بمدينه قنا الجديدة وتشملان كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي رياض الأطفال وابتدائي وإعدادي و ثانوي، كما تم إنشاء مصنع الوجبة المدرسية على مساحة 2000م2 وبتكلفة مالية تقدر بـ 4 ملايين جنيه، وتم تخصيص مساحة 9 آلاف متر لمركز الموهوبين.



كما تخصيص مساحه 20 ألف متر لإقامة مدارس النيل المصرية وتشتمل على البنية التكنولوجية والفصول الدراسية والملاعب والمساحات الخضراء وذلك ضمن المشروع المقدم من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء .





قطاع الإسكان :



الانتهاء من إنشاء 10 آلاف و 728 وحدة سكنية فيما يجرى إنشاء 3 آلاف و 828 وحده أخرى بمدينة قنا الجديدة وعدد من مدن المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و 973 مليون جنيه، و إنشاء 5 قرى جديدة بالظهير الصحراوى بهدف التوسع الزراعى فى الأراضى الصحراوية وهى"أبودياب بدشنا - والحاج سلام بفرشوط – وبلاد المال بأبوتشت - وكرم عمران بقنا - والعقب بقوص"وهى تضم 310 منزل بتكلفة 152 مليون جنيه.

- إعادة تأهيل 667 منزلا للأسر الأولى بالرعاية بقرى مراكز أبوتشت ونجع حمادي وقنا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 28 مليون و262 ألف و500 جنيه، تم تخصيص مساحة 8791 فدان غرب مدينة قنا لإنشاء تجمع عمرانى جديد سوف يستوعب 550 ألف نسمة ، وقد بدأ العمل به بالفعل.



قطاع مياه الشرب والصرف الصحى :



تم افتتاح محطة مياه النجمة والحمران بمركز أبو تشت بقدره 600 لتر /ث وبتكلفه تصل إلى 320 مليون جنيه، و افتتاح محطة المخادمه بقدرة 30 لتر /ث وبتكلفه تصل إلى 12.5 مليون جنيه، رفع قدره محطة مياه الترامسه من 25 إلى 50 لتر / ث، كما يجرى رفع قدره محطة مياه دشنا من 400 لتر /ثانيه إلى 800 لتر / ث بتكلفة 130 مليون جنيه، و الانتهاء من إنشاء محطة مياه فرشوط على مساحة 15 ألف متر بطاقة إنتاجية 400 لتر/ثانية وبتكلفة مالية 270 مليون جنيه.



إحلال وتجديد وتطوير محطات مياه نجع حمادى والصالحية بقنا ومحطة مياه قنا غرب النيل ومحطة مياه نجع حمادى شرق النيل بتكلفة 142 مليون و504 آلاف جنيه، افتتاح محطة مياه السمطا بدشنا بقدرة 75 لتر / ثانية بتكلفة 15 مليون جنيه، افتتاح محطة مياه الحجيرات بقنا بقدرة 50 لتر/ ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه، افتتاح محطة مياه الطوابية بأولاد عمر بقنا بقدرة 60 لتر / ثانية وتكلفة مالية 2 مليون و890 ألف جنيه.

افتتاح محطة المياه النقالى بمنطقة هو الصناعية بقدرة 25 لتر / ثانية بتكلفة 10 مليون جنيه، افتتاح محطة رفع المياه بقرية أبوعمورى بنجع حمادى بطاقة 20 لتر/ ثانية بتكلفة مليون جنيه، افتتاح محطة رفع المياه بكلاحين قفط بطاقة 25 لتر/ ثانية بتكلفة مليون جنيه، رفع قدرة محطتي مياه شرب أسمنت بنقاده من 30 لتر/ ثانية إلى 60 لتر/ثانية بتكلفة 6 ملايين جنيه ودنفيق بنقاده من 25 لتر/ ثانية إلى 50 لتر/ثانية بتكلفة 6 ملايين جنيه.

تم إدراج المرحلة الأولى من محطة مياه الرحمانية بقدره 600 لتر / ث بتكلفه 100 مليون جنيه كما تم رفع قدره مياه حجازه بقوص لتصل طاقتها إلى 130 لتر / ثانية بتكلفة 25 مليون جنيه.



الصرف الصحى :



الانتهاء من توسعات محطة صرف صحي قنا بطاقة 55 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 357 مليون جنيه، يجرى تنفيذ 9 مشروعات، بتكلفة مليار و880 مليون جنيه، وهي"محطة صرف صحي فرشوط - محطة صرف صحي نقاده - محطة صرف صحي قفط - شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحي قوص - توسعات محطة صرف صحى قنا والغابة الشجرية - التوسع الثاني لمحطة معالجه صرف صحي قنا - توسعات محطة معالجة صرف صحي قوص - توسعات محطة معالجة صرف صحي دشنا - محطة صرف صحي الوقف"و يجرى أيضًا توصيل خدمات الصرف الصحى لـ42 قرية، بخلاف 18 قرية مخدومة.



الطرق والكبارى :



الانتهاء من مشروع ازدواج طريق قنا – سوهاج الصحراوى الغربى بطول 145 كم بتكلفة مالية 350 مليون جنيه، و الانتهاء من مشروع ازدواج طريق قنا سفاجا بطول 120 كم بتكلفة مالية 505 مليون جنيه، و الانتهاء من إنشاء كلتا المرحلتين بكوبرى نجع حمادى العلوى بتكلفة مالية تصل إلى 245 مليون جنيه.



الانتهاء من إنشاء كوبرى قوص العلوى بتكلفة مالية بلغت 72 مليون جنيه، و الموافقة على البدء فى إنشاء كوبرى علوى بمدينة أبوتشت بتكلفة مالية 101 مليون جنيه، الموافقة على البدء فى إنشاء كوبرى علوى بمدينة فرشوط بتكلفة مالية 105 مليون جنيه، بدء العمل فى تنفيذ مشروع محور" قوص-نقاده"بطول 19 كم على النيل بتكلفة مالية مليار جنيه وسوف يحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة للمحافظة يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية عبر 15 كوبرى و 4 أنفاق، تنفيذ 41 مشروع رصف طرق داخلية بتكلفة مالية 145 مليون و 224 ألف جنيه.





قطاع الكهرباء :



افتتاح محطة محولات شمال قنا الجديدة بتكلفة 50 مليون جنيه، تخصيص 3 مليار و 800 مليون جنيه لتركيب خطوط نقل كهرباء رباعية الحزمة جهد 500 ك.ف وكذا إنشاء محطتى توزيع بجهد 500 ك.ف، إنفاق 361 مليون جنيه لتدعيم الشبكات وتوصيل التيار الكهربائى للوحدات السكنية والمناطق الصناعية والوحدات الصحية وعدد من القرى الأكثر احتياجا وقرى الظهير الصحراوى والخدمات الزراعية، و إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء مشروع محطة كهرباء قنا البخارية الجديدة بقدرة 1300 ميجاوات على مساحة 42 فدان بتكلفة مالية تصل إلى مليار و500 مليون دولار .



قطاع التموين :



إنشاء صومعة المراشدة بتكلفة مالية تصل إلى 101 مليون جنيه وتضم 12 خلية بسعة تخزينية اجمالية تصل إلى 60 ألف طن، و إنشاء 9 هناجر بتكلفة 36 مليون جنيه بسعة تخزينية تبلغ 32 ألف و 63 طن، و افتتاح 5 محطات وقود وطنيه بمدن قنا والوقف ونجع حمادى ونقاده، و توقيع عقد مشاركة مع الجمعية التعاونية للبترول لإنشاء محطة تموين السيارات بالوقود والغاز على مساحة 3 آلاف متر بمنطقة الجزيرية بمدينة قنا.

افتتاح أكبر هايبر تجارى على مستوى الصعيد بمساحة 3 آلاف متر تابع للشركة المصرية 2000، و تخصيص مساحة 50 فدان لإقامة منطقة لوجستية بمدينة نجع حمادى تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، و افتتاح 186 منفذ لمشروع جمعيتي بمختلف مدن المحافظة .





قطاع الزراعة

يتم حفر الآبار اللازمة لاستصلاح 50 ألف فدان بمنطقة غرب المراشدة ضمن مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، تم إجراء القرعة العلنية لـ 285 من المستفيدين من تعويضات تطبيق قانون العلاقة الإيجازية بين المالك والمستأجر بقرية المراشدة، و إزالة أكثر من 19 ألف و907 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة ألف و261 فدان ونصف.



الشباب والرياضة :



إنشاء 47 ملعب نجيل صناعي على مستوى التسعة مراكز، كما تم تطوير 39 مركز شباب وجارى تطوير 45 آخرين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تم إنشاء 25 ملعب كرة قدم خماسى بالنجيل الصناعى بمختلف مدن المحافظة، يجرى تطوير حمام السباحة بمركز شباب مدينة قنا وتأهيل المدرجات والملعب الرئيسى وإجراء الصيانة للحدائق بتكلفة 50 مليون جنيه.

تنفيذ 84 مشروع لإحلال وتجديد مبانى مراكز الشباب بالمراكز والقرى وكذا تطوير بعض مراكز الشباب بتكلفة مالية 35 مليون و 321 ألف جنيه، و إنشاء نادى نقادة الجديد بتكلفة 21 مليون و 800 ألف جنيه.



المناطق الصناعية :



بلغ حجم الاستثمار بالمناطق الصناعية بقنا 476 مليون جنيه، حيث تم إنشاء 32 مصنع بمنطقة كلاحين فقط، فيما مازال يجرى إنشاء عدد 29 مصنع أخر، كما تم إنشاء 14 مصنع بمنطقة هو بنجع حمادى ويجرى إنشاء عدد 39 مصنع أخر .



الأمن الغذائى :

إحلال وتجديد محطة الألبان رقم 1 بالمعنا بتكلفة مالية 50 مليون جنيه، تم تطوير مصنع الألبان بالمعنا وزراعة 40 صوبة زراعية بالخضروات، إنشاء مزرعة الاستزراع السمكي علي مساحة 5 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 10 مليون جنيه.



قطاع تشغيل الشباب :

افتتاح الممشى التجارى بشارع 23 يوليو وسط مدينة قنا والذى يقع على مساحة حوالي 1500 متر، ويضم 42 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى افتتاح 6 محلات تجارية أخرى بمنطقة الجامعة بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه، تمويل 3 آلاف و 509 مشروع للشباب من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"مشروعك" بقيمة 264 مليون و 990 ألف جنيه توفر فرص عمل لـ 3 آلاف و 911 شاب.

تم تنظيم 19 ملتقى توظيفى للشباب ساهمت فى توفير حوالى 40 ألف فرصة عمل للشباب بشركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة، و افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعى للمرأة والشباب بمنطقة المعنا والمتمثلة فى ورشة لإنتاج الكليم والنحاس بتكلفة مالية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه ساهمت فى توفير 100 فرصة عمل للفتيات بقنا والمشروع سوف يقام على مساحة 4 أفدنة على 4 مراحل هى"ورشة الكليم والنحاس - مصنع لإنتاج الأثاث الخشبى - مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة - مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة 2"بتكلفة مالية اجمالية تصل إلى 17 مليون جنيه تساهم فى توفير 1000 فرصة عمل.



افتتاح مصنع لإنتاج الأثاث المنزلى بقرية الجمالية بمدينة قوص بتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية للتنمية بالتعاون مع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة النداء ضمن مشروع تعزيز مهارات المرأة والتوظيف فى إنتاج الخشب فى صعيد مصر بتكلفة مالية بلغت مليون دولار ويوفر 300 فرصة عمل للفتيات.





تطوير العشوائيات :



تطوير منطقة الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادى بتكلفة مالية تصل إلى 28 مليون جنيه، يجرى إعداد المخطط التنفيذي لتطوير 19 منطقة عشوائية بمراكز"قوص– قنا – أبوتشت– فرشوط– دشنا– الوقف– نقادة".



مشروعات خدمية :

إنفاق 32 مليون 380 ألف جنيه لاستكمال عدد 2 مبنى للحماية المدنية بمدينتى قنا ونجع حمادى وإنشاء مجمع الشوادر بمدينة نقاده وإنشاء وحدة مرور فقط، بالإضافة إلى صيانة وتطوير عدد من المقرات الإدارية للمؤسسات الخدمية وكذا توصيل المياه لوحدات الإسكان الإجتماعى بمناطق الصالحية والترامسة والقارة وخزام وحجازه وأبوشوشه والنواهض .



قطاع الموارد المائية والرى :



تنفيذ 33 مشروع تغطية ترع بقيمة 81 مليون و 211 ألف جنيه، و تنفيذ 92 مشروع لإحلال وتجديد الكبارى على الترع والمصارف بقيمة 101 مليون و 703 ألف جنيه.



الغاز الطبيعي :



توصيل الغاز الطبيعي لـ 71 ألف و 942 وحدة سكنية بتكلفة مالية بلغت 280 مليون جنيه بمدن"نجع حمادى – دشنا – الوقف – قنا – قوص"، و تخصيص مساحة 2500 م لإقامة محطات تخفيض ضغط الغاز تمهيدا لتوصيل الغاز للمراكز المتبقية "قفط - نقاده – أبوتشت– فرشوط".



جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر :



قام الجهاز بتمويل عدد 1450 مشروع صغير ومتناهى الصغر بقيمة 427 مليون جنيه، و تمويل 3 مشروعات للتنمية المجتمعية كثيفة العمالة بقيمة 50 مليون جنيه، و تمويل عدد 3 مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية بقيمة 77 مليون جنيه.



المصالحات الثأرية :

نجحت محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات فى إنهاء 87 خصومة ثأرية.



