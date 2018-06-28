جماهير بورسعيد تستقبل النيجيري ايزي بالترحاب

لاقى اللاعب النيجيري ايزي ايميكا المنضم صباح اليوم لصفوف المصري على هامش مباراة اليوم الودية التي جرت بين المصري ومنتخب دمياط استقبالًا طيبًا للغاية من الجماهير التي احتشدت بالمدرج البحري.



وحرصت على الهتاف للاعب عقب نهاية المباراة للترحيب به وتهنئته على انضمامه للمصري وهو الأمر الذي قابله اللاعب بسعادة غامرة ، معربًا عن فرحته بهذا الاستقبال من جماهير المصري الوفية.



وحرص الكابتن حسام حسن المدير الفني للمصري والكابتن ابراهيم حسن مدير جهاز الكرة على الاجتماع مع اللاعب عقب نهاية المران بحضور مدير أعماله للاتفاق معه على سير العمل خلال الفترة المقبلة من فترة الاعداد.



