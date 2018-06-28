قوات الشرطة تغلق الطرق المؤدية إلى منزل محمد صلاح.. فيديو وصور

أغلقت قوات الشرطة، الطرق المؤدية الى منزل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول وفريق ليفربول الإنجليزى فى مدينتي بعد حضور الجماهير من أجل التقاط الصور وتحيته.



وخرج محمد صلاح الى الجماهير وقدم لهم التحية خارج منزله فى مدينتى والتقط معهم الصور التذكارية والتوقيع على أوتوجراف للمشجعين الذين حضروا خصيصا لتحيته فى منزله.



يذكر أن محمد صلاح أحرز هدفين للمنتخب الوطني خلال مشاركة منتخب مصر فى نهائيات مونديال روسيا 2018.