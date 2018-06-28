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كأس العالم

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2018

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:16 م
كأس العالم 2018
كأس العالم 2018
عمرو ابوبكر
انتهت منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2018 بعد مباريات مثيرة، وشهدت خروج الكبار على رأسهم حامل اللقب منتخب ألمانيا، ولم يبق منتخب عربي واحد.

ومن المنتظر أن يشهد دور الـ16 مشاركة 10 منتخبات أوروبية، وهو الرقم القياسي للقارة، الذي تكرر أكثر من مرة في بطولات سابقة.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري مواعيد مباريات ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 :

السبت 30-6-2018

فرنسا vs الأرجنتين .. الساعة الرابعة عصرا .. ملعب "كازان أرينا"

أوروجواى vs البرتغال .. الساعة الثامنة مساء .. ملعب "فيشت الأولمبى".

الأحد 1-7-2018

إسبانيا vs روسيا.. الساعة الرابعة عصرا .. ملعب "لوجنيكى"

كرواتيا vs الدنمارك.. الساعة الثامنة مساء .. ملعب "نيزنى نوفجورود".

الإثنين 2-7-2018

البرازيل vs المكسيك .. الساعة الرابعة عصرا.. ملعب "كوسموس أرينا"

بلجيكا vs اليابان .. الساعة الثامنة مساء .. ملعب "روستوف أرينا"

الثلاثاء 3-7-2018

السويد vs سويسرا .. الساعة الرابعة عصرا .. ملعب "كريستوفسكى"

كولومبيا vs إنجلترا .. الساعة الثامنة مساء.. ملعب "أتكريت أرينا"

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