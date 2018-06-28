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علام: التنظيمات الإرهابية اختلفت عن الماضي في شئ واحد

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:18 م
اللواء فؤاد علا
اللواء فؤاد علا الخبير الأمني
البهى عمرو
كشف اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، عن الفرق بين الأهداف الارهابية فى الفترة الحالية وايام الستينيات، قائلا ان الاهداف لتلك التنظيمات واحدة ولكن هناك بعض الأشياء اختلفت عن الماضى، موضحا أن أول تلك الأشياء التمويل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « مصر النهارده» على القناة الأولى، تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن تمويل تلك الجماعات في الماضي كانت تتم بالسرقة، فالجماعات الإرهابية فى هذه الفترة كانت تسرق محلات الذهب من أجل تنفيذ أعمالهم.

واشار إلى أن وسائل الاتصال بين القيادات الإرهابية فى الماضى كانت اصعب من الان ولكن الان وسائل التواصل الاجتماعي تنقل كل شئ فى ثانية واحدة، موضحا ان التسليح والتدريب فى الماضى كان قليلا ولكن الآن الجماعات الارهابية تتدرب وتتسلح بأسلحة حديثة.

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