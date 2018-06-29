برلمانى يتقدم بتعديل على قانون التصرف فى أملاك الدولة

قال النائب أحمد بدران البعلى ، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أنه تقدم مع بعض النواب لتعديل القانون رقم 144 بشأن التصرف فى أملاك الدولة لمدة ثانية ، حيث إن القانون الحالى يسمح بأن تكون مدة تقديم طلبات تقنين وضع اليد إلى الحكومة 3 شهور ، على أن تمد بالقانون بمدة مماثلة.



وأشار البعلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مهلة تقديم طلبات تقنين وضع اليد إلى الحكومة انتهت يوم 14 يونيو ، مؤكدا أن تعديل القانون يسعى لمد المدة لتسهيل الإجراءات.



وأكد عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أننا نسعى من خلال تعديل القانون رقم 144 لتقنين سعر الأرض بسعر مناسب للمواطن ، خاصة وأنه قام بزراعتها ، وأنفق عليها كثير، وبالتالى لايجب أن يخسر فيها، مشيرا إلى أن تعديل القانون من المقرر ان يتم مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

