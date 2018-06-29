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حوادث

التصريح بدفن جثتين عثر عليهما داخل برميل طرشي

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:00 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
عمرو المصري
قررت نيابة شمال القاهرة الكلية التصريح بدفن جثتين عثر عليهما داخل برميل طرشي، عقب الانتهاء من عملية التشريح وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، تلقوا بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثتين داخل برميل طرشي في معمل بشارع جزيرة بدران في روض الفرج.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثتين داخل برميل طرشي في المعمل، تم نقل الجثتين إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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