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أخبار البلد

جبران نائبا لرئيس اتحاد العمال

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:22 م
صدى البلد
محمد غالي - اماني نوار
قرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى اختيار محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول لشغل منصب نائبا لرئيس الاتحاد العام خلال الدورة النقابية الجديدة 2018 – 2022.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد العام الذى يضم رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس الـ27 قد عقد اجتماعا ليلة أمس تم فيه اختيار هيئة مكتب الاتحاد ومسئولى السكرتاريات المتخصصة لأنشطة الاتحاد العام المختلفة وتم الاتفاق على استمرار محمد وهب الله أمينا عاما للاتحاد واختيار عادل عبد الفضيل أمينا للصندوق وكل من هشام فؤاد وممدوح محمدى مساعدين للأمين العام، وكل من ابراهيم هيكل وهشام رضوان أمينين مساعدين للصندوق.

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