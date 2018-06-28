حفتر: العالم يحظر تسليح الجيش الليبي ويتغاضى عن تسليح الإرهابيين

أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تحرير مدينة درنة بالكامل من سيطرة المتطرفين والجماعات الإرهابية .



وأكد حفتر في كلمة له أوردتها قناة" العربية " الإخبارية مساء اليوم الخميس أن قوات الجيش الليبي مستمرة في ملاحقة كافة العناصر الإرهابية .



وشدد على أن سكان مدينة درنة وقفوا إلى جانب قوات الجيش منذ دخولها المدينة ،، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشعب الليبي رفض أن تتحول ثروات البلاد إلى مصادر لتمويل المليشيات والمرتزقة .



وأضاف حفتر أن العالم يمنع الجيش الليبي من التسليح، ويغض الطرف عن تسليح الإرهابيين، مشددا على رفضه لأن تتحول ثروات بلاده إلى أداة لتمويل الإرهاب.