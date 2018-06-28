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فؤاد علام: الجماعات الإرهابية تتعمد تضليل الأجهزة الأمنية .. فيديو

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:24 م
اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام
حمزة شعيب
قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الإرهابيين إستعانوا بسيارة حديثة خلال إستهدافهم موكب مدير أمن إسكندرية السابق.

وأضاف فؤاد علام خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر قناة "مصر الأولى"،:" الجماعات الإرهابية تتعمد تضليل الإجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن أهداف الجماعات الإرهابية لا تواجه أى أزمات مالية، والتمويل موفر لهم من أطراف مختلفة.

وأكد علام أن وزارة الداخلية نجحت فى إختراق التنظيم الإرهابى والحصول على المعلومات، وإفشال مخططاتهم الخسيسة.

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