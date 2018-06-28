ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المصريين الأحرار ببورسعيد يعيد هيكلة الأمانة وتوزيع المهام

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:40 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
فريدة على و أمينة الدسوقى
أعلن محمد صفا، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة بورسعيد، إعادة هيكلة وتنظيم بتشكيل الأمانة وإعادة توزيع المهام لتنشيط الأمانة لتكثيف التواصل مع الشارع.

وجاء تشكيل الأمانة كالآتي: "حامد نصر ابو الخير و عبده محمد الشامى أمناء مساعدين، المهندس جمال عبد الحى الباشا أمينًا للتنظيم، ومحمد حامد رجب أمينًا للتدريب والتثقيف، والدكتور علي محمد علي أبو عمر أمينًا للنقابات، وجمعة شعبان علي أمينًا لذوى الإعاقة".

كما تولي مسئولية لجنة خدمة المواطنين بالمحافظة حسن فرج حسن الرمال، ولجنة التنمية المجتمعية هانى محمد السمناوي، وأمينة أحمد محمد مسئولية لجنة التواصل الحزبي.

ترشيحاتنا

تعليق مصطفى بكرى على أزمة شقيق محمد صلاح فى المونديال.. فيديو

البطاريق تصل مدينة الجليد بالقاهرة فى أول تجربة تعليمية.. فيديو وصور

مسئول ألمانى يوجه رسالة للشعب المصري بعد خروج المنتخب من كأس العالم

قرار جمهوري بتعيين 407 وكلاء للنائب العام

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

بيراميدز يعلن التعاقد مع البرازيلي إدواردو

اليابان تخسر من بولندا بهدف نظيف وتصعد إلى دور الـ16 بكأس العالم .. فيديو

غدا .. توفيق عكاشة يقدم برنامجا جديدا على قناة الحياة

شوبير لـ حسين الشحات: اللي عملته على تويتر غلط وعيب

لجنة الكرة بالأهلي ترفض التفريط في محمد الشناوي

الاتحاد الألماني يعتذر لجماهيره ويشكر المكسيك والسويد وكوريا

"مونديال روسيا" أول بطولة كأس عالم تشهد تسجيل كل منتخب هدفين على الأقل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق لـ عبد الله السعيد عقب انتهاء أزمته مع الزمالك.. صور

سكان مدينتي يحاصرون منزل محمد صلاح .. فيديو وصور

لويس رودريجيز يتقدم لمنتخب بنما فى مرمى تونس ..فيديو وصور

ارتدي نظارات شمسية ملونة لموضة صيف 2018.. صور

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

فيديو

مروة هشام بركات: أستمد قوتي من أمهات الشهداء.. فيديو
شاهد.. رشا نبيل تدخل فى نوبة بكاء على الهواء
مصطفى بكري: غير مسموح بعودة الإخوان مرة أخرى
ياسر جلال ومحمد رياض يقعان فى موقف محرج.. فيديو
5 نصائح يقدمها جمال شعبان للوقاية من أمراض ضغط الدم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟