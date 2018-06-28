المصريين الأحرار ببورسعيد يعيد هيكلة الأمانة وتوزيع المهام

أعلن محمد صفا، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة بورسعيد، إعادة هيكلة وتنظيم بتشكيل الأمانة وإعادة توزيع المهام لتنشيط الأمانة لتكثيف التواصل مع الشارع.



وجاء تشكيل الأمانة كالآتي: "حامد نصر ابو الخير و عبده محمد الشامى أمناء مساعدين، المهندس جمال عبد الحى الباشا أمينًا للتنظيم، ومحمد حامد رجب أمينًا للتدريب والتثقيف، والدكتور علي محمد علي أبو عمر أمينًا للنقابات، وجمعة شعبان علي أمينًا لذوى الإعاقة".



كما تولي مسئولية لجنة خدمة المواطنين بالمحافظة حسن فرج حسن الرمال، ولجنة التنمية المجتمعية هانى محمد السمناوي، وأمينة أحمد محمد مسئولية لجنة التواصل الحزبي.