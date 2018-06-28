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كأس العالم

أرقام وإحصائيات دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:37 م
صدى البلد
أش أ
شهدت مباريات دور المجموعات للنسخة 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018)، مفاجأة من العيار الثقيل وهى خروج منتخب ألمانيا (حامل اللقب) من الدور الأول بعد تذيله المجموعة السادسة بعد الخسارة من المكسيك بهدف نظيف في الجولة الأولى، وتحقيق فوز صعب على منتخب السويد بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، ثم الخسارة بهدفين دون رد أمام منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة والأخيرة.

وشهدت الـ 48 مباراة حصيلة منافسات الجولات الثلاث للمجموعات الثماني العديد من الأرقام والإحصائيات أبرزها:

- تسجيل 122 هدفا بمعدل 2,5 هدف في كل مباراة، حيث تم إحراز 47 هدفا في الشوط الأول و75 هدفا في الشوط الثاني.. بينما تم تسجيل 136 هدفا في دور المجموعات بمونديال البرازيل 2014.

- احتساب 25 ضربة جزاء تم تسجيل 19 منها وإهدار 6 ضربات جزاء.. بينما تم احتساب 10 ضربات جزاء في دور المجموعات بمونديال البرازيل 2014 سُجل 9 منها وإهدار ضربة جزاء وحيدة.

- تم إشهار 160 بطاقة صفراء بمعدل 3,3 إنذار في كل مباراة، كما حصل كل من اللاعب الكولومبي كارلوس سانشيز واللاعب الألماني جيروم بواتينج على البطاقة الحمراء في دور المجموعات بمونديال روسيا.. بينما تم إشهار 128 بطاقة صفراء و9 بطاقات حمراء في دور المجموعات بمونديال البرازيل 2014.

- 9 أهداف عكسية سُجلت بالخطأ من اللاعب في مرمى فريقه أو كما يطلقون عليها "النيران الصديقة" في دور المجموعات بمونديال روسيا.. بينما شهد دور المجموعات بمونديال البرازيل 2014، أربعة أهداف عكسية.

- انتهاء 39 مباراة بفوز أحد المنتخبين و8 مباريات بالتعادل الإيجابي ومباراة وحيدة بالتعادل السلبي بين منتخبي فرنسا والدنمارك.. كما انتهت مباريات دور المجموعات في مونديال البرازيل بـ 39 فوزا و9 تعادلات.

- حققت 3 منتخبات العلامة الكاملة وحصدت التسع نقاط وهم "الأورجواوي وكرواتيا وبلجيكا".. بينما لم يحقق منتخبا مصر وبنما أي نقطة في مونديال روسيا.

- يعد المنتخب البلجيكي صاحب أقوى خط هجوم بتسجيله 9 أهداف.. بينما يعتبر منتخب بنما أضعف خط دفاع بتلقي شباكه 11 هدفا.

- منتخب أوروجواي صاحب أقوى خط دفاع، حيث يعد الفريق الوحيد في الدور الأول الذي لم تتلق شباكه أي هدف.

- تأهل 10 منتخبات أوروبية إلى دور الـ 16 بمونديال روسيا وهى (روسيا - فرنسا - الدنمارك - سويسرا - كرواتيا - إنجلترا - بلجيكا - السويد - إسبانيا - البرتغال).. و4 منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية وهى ( البرازيل - الأرجنتين - أوروجواي - كولومبيا)، فضلا عن منتخب آسيوي واحد وهو المنتخب الياباني، بالإضافة إلى منتخب المكسيك ممثل قارة أمريكا الشمالية.

- يتصدر الإنجليزي هاري كين قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف، وبفارق هدف واحد عن كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي روميلو لوكاكاو، يليه كل من الإسباني دييجو كوستا والروسي دينيس تشيريشيف برصيد 3 أهداف لكل منهما.

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