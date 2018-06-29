وزير تونسي: مستعدون لإقامة شراكة اقتصادية مع مصر والإمارات والسعودية

أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى في تونس السيد زياد العذارى أن بلاده خطت خطوات كبيرة وفعالة نحو جذب وتشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادى بعد عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع تونس، معربا عن استعداد بلاده لإقامة شراكة حقيقية مع الدول الشقيقية لاسيما مصر والإمارات والسعودية والاستفادة من تجاربها الناجحة في مجالات التنمية.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسى اليوم لوفد اتحاد وكالات أنباء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذى يقوم حاليا بزيارة لتونس، برئاسة زايد عبد الله سلطان مساعد المدير العام للاتحاد.



وقال العذارى إن تونس تفتح ذراعيها للمستثمرين العرب وتوفر لهم كل التيسيرات والضمانات اللازمة، مشيرا إلى حزمة القرارات والتشريعات التي اتخذتها بلاده في الآونة الأخيرة من اجل جذب وتشجيع الاستثمار والسياحة في تونس.



ونبه إلى وجود العديد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين في تونس، خاصة في مجالات السياحة غير التقليدية كالسياحة العلاجية، حيث تعد تونس ثاني دولة في العالم بعد فرنسا في العلاج بمياه البحر، وبناء العقار والصناعات الغذائية واستخراج الفوسفات ومشروعات البنية الأساسية.



ونوه بأوجه الدعم والمساعدة التي تقدمها صناديق التمويل السعودية والإماراتية والكويتية لتمويل العديد من المشروعات الهامة في تونس وكذلك اللجنة المصرية التونسية للتعاون المشترك التي تقوم بدور كبير لتعزيز مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.



ورأى الوزير التونسي أن أمام تونس وأشقائها العرب العديد من التحديات التنموية التي يصعب على كل دولة بمفردها التصدي لها بينما يمكننا ذلك من خلال إقامة شراكات ومشروعات كبرى مشتركة، خاصة مع توفر مقومات النجاح لهذه الشراكات مثل الموارد الطبيعية والعمالة الماهرة والتمويل كما يمكن الحصول على التكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركاء أجانب.



وبين العذارى أن تونس تستعيد عافيتها تدريجيا بتوجيه المزيد من الاستثمارات للتعليم والصحة وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم والحد من البطالة حتى يكونوا طاقة فعالة ومنتجة وليس عبئا على المجتمع.



ورحب بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية من خلال إقامة ورش عمل للإعلام الاقتصادي. وفي نهاية اللقاء، قدم الاتحاد درعا تذكاريا الى الوزير التونسي.

وكان رئيس الوفد زايد عبد الله قد أعرب - في بداية اللقاء - عن شكر وتقدير الاتحاد لتونس على استضافتها "ممثلة في وكالة تونس إفريقيا للأنباء" لأول زيارة لوفد الاتحاد تفعيلا لقرار الجمعية العمومية لوكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.



يذكر أن وفد اتحاد وكالات أنباء الدول الإسلامية بدأ - أمس الأول - زيارة لتونس تستغرق بضعة أيام التقى خلالها عددا من القيادات الإعلامية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء ومسئولين بوزارة السياحة والمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين، وزار عددا من المناطق السياحية في تونس.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد غدا مع وزير الثقافة التونسية، كما يواصل جولاته بعدد من المناطق الاثرية والمؤسسات الإعلامية.