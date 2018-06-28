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أخبار العالم

عاجل.. قصف جوي على مطار التيفور السوري

الخميس 28/يونيو/2018 - 11:26 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن مطار التيفور العسكري السوري تعرض لقصف جوي بثمانية صواريخ.

وذكرت أن طائرات إسرائيلية قصف المطار من الأجواء اللبنانية بثمانية صواريخ.

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