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الخميس 28 يونيو 2018 - 35 : 11 م
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عاجل.. قصف جوي على مطار التيفور السوري
الخميس 28/يونيو/2018 - 11:26 م
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عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن مطار التيفور العسكري السوري تعرض لقصف جوي بثمانية صواريخ.
وذكرت أن طائرات إسرائيلية قصف المطار من الأجواء اللبنانية بثمانية صواريخ.
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