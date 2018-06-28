عاجل.. قصف جوي على مطار التيفور السوري

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، أن مطار التيفور العسكري السوري تعرض لقصف جوي بثمانية صواريخ.



وذكرت أن طائرات إسرائيلية قصف المطار من الأجواء اللبنانية بثمانية صواريخ.

