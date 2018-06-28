محكمة جورجية تحكم على الرئيس السابق غيابيا بالسجن 6 أعوام

قضت محكمة في جورجيا "غيابيًا" اليوم الخميس على رئيس البلاد السابق ميخائيل ساكاشفيلي، بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة والسعي للتستر على أدلة تتعلق بقيامه بضرب أحد أعضاء المعارضة في البرلمان عندما كان رئيسا للبلاد في الفترة ما بين عامي 2004 و2013.



واستبعدت المحكمة - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أن تكون هناك أية دوافع سياسية وراء اصدار الحكم ضد ساكاشفيلي والذي أنكر ارتكابه جميع التهم الموجهه إليه.



وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن هذا الحكم لاقى إدانة كبيرة من جانب أنصاره الذين يرونه انه ذو دوافع سياسية، كما وصفوه بأنه "غير قانوني"، كما نقلت الشبكة عن أحد أعضاء "الحركة الوطنية المتحدة" التي يتزعمها ساكاشفيلي قوله إن "المحكمة ومكتب الإدعاء فقدا ثقة الشعب بهما".



وكان ساكاشفيلي قد حُكم عليه - في يناير الماضي - بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته أيضًا بالسعي للتستر على أدلة تتعلق بقتله لموظف بنك من جورجيا.



تجدر الإشارة إلى أن ساكاشفيلي - البالغ من العمر 50 عامًا - غادر جورجيا بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية، وطُرد من أوكرانيا وبولندا في فبراير الماضي ليذهب إلى هولندا.